" Je me sens revivre ! ", à Lutterbach, ils souffrent d'obésité et suivent un programme de perte de poids

Alors que le Grand Est, tout comme les Hauts-de-France et la Normandie sont fortement touchés par l'obésité. Des programmes existent, pour prendre en charge des patients : l'objectif est de leur faire perdre du poids. C'est le cas depuis plus d'une dizaine d'années à Lutterbach, près de Mulhouse, au centre de rééducation Lalance .

Activité physique et meilleures habitudes alimentaires

Ici, des personnes en surpoids peuvent suivre, en groupe de 10, un programme de 5 semaines, à raison de 4 demi-journées par semaine. Ils sont encadrés par des professionnels de santé, pour leur faire perdre des kilos, via de l'exercice physique adapté. On peut faire du vélo, de la marche, de l'aqua gym.

Il y a aussi des ateliers pour manger bien et équilibré .

Une activité physique adaptée aux personnes © Radio France - Guillaume Chhum

Ce programme existe depuis plus de 12 ans. A l'issue de ces 5 semaines, la grande majorité des personnes arrive à perdre du poids.

"J'ai perdu un peu de poids, après deux semaines et j'arrive à mieux bouger. Ca change la vie ! Je me sens revivre," explique Franck. Il pèse 135 kilos pour 1 mètre 74. Il a été envoyé par son cardiologue.

Aller mieux psychologiquement

"Ici, on retrouve du plaisir dans le mouvement. C'est aller mieux au niveau psychologique et au niveau physique," précise le docteur Vincent Stoffel. Ce médecin a mis en place ce programme depuis plus de 10 ans. Il y a aussi un suivi d'un an pour éviter de reprendre des kilos. Les patients sont en grande majorité envoyés par leur médecin traitant. Ils souffrent de surpoids, avec aussi des risques d'hypertension, de maladies cardio-vasculaires et diabète. La liste d'attente est longue, il faut attendre 9 mois pour pouvoir suivre ce programme.

Plusieurs temps forts sur le thème de l'obésité en Alsace ce vendredi 3 mars

A l'occasion de la journée mondiale de l'obésité, il y a plusieurs temps forts dès ce vendredi 3 mars en Alsace.

- Une marche encadrée par le Centre de Rééducation et de Réadaptation d’Alsace du Nord (CERRAN). Cette marche, organisée avec les médecins libéraux du territoire et avec le soutien du Centre Hospitalier de Haguenau et Bodynov, est programmée dans le Parc des Sports à Haguenau de 11h00 à 12h00.

- Un « Village de l’obésité » à l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC). Ce village aura lieu dans le hall d’accueil sur le site d’Illkirch et réunira des stands d’information sur les prises en charge de l’obésité à l’IURC et sur le territoire.

- Un stand d’information sur les prises en charge de l’obésité porté par l’association STOP Obésité, partenaire de l’UGECAM Alsace, des ateliers autour de l’activité physique et de la diététique au Centre de Rééducation de Colmar (CRC). Ces animations seront proposées de 10h à 17h.

- Des visites du service nutrition et un stand d’information sur les prises en charge de l’obésité porté par l’association STOP Obésité au Centre de Rééducation Lalance à Lutterbach. Ce stand ainsi que les visites seront accessibles de 10h à 16h.