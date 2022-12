"Je recommencerais sans regret" : Marie-Odile Saillard quitte le CHR Metz-Thionville après sept ans à sa tête

Un chamboulement à la tête du CHR Metz-Thionville. La directrice générale de l'hôpital depuis sept ans, Marie-Odile Saillard, quitte son poste à la fin de l'année, au 31 décembre 2022. Elle va rejoindre l'Inspection générale des affaires sociales, à Paris. En attendant qu'un successeur soit nommé, c'est son directeur général adjoint, David Larivière, qui assure l'intérim. La future ex-DG de l'hôpital a été mise à l'honneur, vendredi 16 décembre, lors d'une cérémonie de départ dans les locaux de l'hôpital Mercy, à Metz. "Je recommencerais tout sans regret", a-t-elle affirmé lors de son discours d'adieu.

La Moselle se souviendra notamment de Marie-Odile Saillard pour son franc-parler à l'égard des équipes et des élus. Au début de la crise sanitaire, en 2020, c'est elle qui avait lancé un appel à l'aide remarqué au gouvernement, pour alerter sur la situation sanitaire au CHR Metz-Thionville. "La première vague du Covid-19 et ce moment où l'on a cru qu'on allait voir mourir des gens en passant à côté de notre mission essentielle, c'est-à-dire sans pouvoir faire quelque chose, ça a été terrible", se souvient la directrice générale du CHR. "Ensuite, j'ai décidé de prendre le micro, ce qui est complètement contre-nature avec mes fonctions. C'était une transgression assez extraordinaire."

"Je me rappelle que, quelques mois plus tard, on s'est retrouvés sur une terrasse de l'hôpital avec tous les directeurs publics et privés de la Lorraine-nord, pour faire le point sur ce qu'on venait de sauver", continue Marie-Odile Saillard. "Ce sont des images qu'on n'oublie pas, une vie durant. Ça a un petit côté 14-18 ce que je vous raconte, mais c'est quelque chose qui marque dans sa chair. Ça nous touche personnellement."

La crise des "divas"

Sa gestion de l'hôpital mosellan depuis 2015 a aussi été marquée par quelques polémiques, notamment ce qu'elle qualifie elle-même de "crise des divas", quand elle avait, en mars 2022, qualifié les médecins de "divas" dans un reportage diffusé par nos confrères de France 3. "On a isolé cette phrase comme on aurait pu en isoler une autre", confie aujourd'hui Marie-Odile Saillard. "On a voulu me déstabiliser et me faire tomber. Mais en réalité, quand on regarde l'extrait en entier, cette petite phrase n'avait rien d'inamical."

Dans la foulée, une pétition pour appeler à sa démission recueille 2.000 signatures en ligne. Ses méthodes de management sont aussi régulièrement mises en cause par des organisations syndicales. "Je pense avoir été mal comprise parfois", confie Marie-Odile Saillard. "Je viens d'une génération où un ordre était un ordre, et on ne passait pas des semaines à l'expliquer. Je n'ai jamais maltraité personne à l'hôpital, je suis seulement directive."

"Tout n'a pas été fait" pour la transformation en CHU

Seul regret de la directrice générale du CHR Metz-Thionville : ne pas être parvenue à transformer l'hôpital régional en centre hospitalier universitaire. "J'aurais vraiment aimé pouvoir aboutir, tout au moins être arrivée au point de non-retour pour l'universitarisation du CHR", explique-t-elle. "Je me suis quand même engagée à trois reprises sur le sujet, et je reste persuadée que tout n'a peut-être pas été fait. Je pense que certains acteurs doivent mouiller la chemise dans une opération comme celle-là. Et ça ne doit pas uniquement venir des corps techniques dont je fais partie. C'est une question qui nécessite un portage politique très fort."

Depuis la rentrée, le CHR Metz-Thionville sera d'ailleurs le seul en France à ne pas accueillir d'étudiants, car l'hôpital d'Orléans est en pleine transition pour devenir un CHU.