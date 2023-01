"Je redoute d'arrêter" : à 68 ans, ce médecin et pompier volontaire de Dordogne carbure à "l'adrénaline"

"Ce qui me motive, c'est l'adrénaline". Depuis 1986 et son installation comme médecin généraliste à Excideuil , près de Thiviers en Dordogne, le Dr Alain de Burosse est aussi sapeur-pompier volontaire . 37 ans plus tard, sa motivation n'a pas bougé : "Je redoute juste d'arrêter".

Lorsqu'il prendra sa retraite "dans deux ans", c'est justement son rôle de pompier volontaire qui lui manquera le plus. Parce qu'au-delà de sa vocation et de la "camaraderie", Alain de Burosse continue par attachement pour le Périgord : "S'il n'y a plus de services d'urgences, plus de médecins, les gens ne vont pas rester dans nos petites bourgades ... Ce sera devenu trop dangereux pour eux, pour leurs familles".

180 interventions en 2022

D'autant qu'avec le manque de médecins généralistes , le nombre d'interventions a augmenté "de 17%", avec 180 sorties en tant que pompier volontaire en 2022. "Ce qui veut dire une fois tous les deux jours, en gros", souligne le praticien. Car "il y a des choses qu'un médecin généraliste faisait autrefois, et qu'il ne peut plus faire. Il est tellement pris par son travail qu'il ne peut pas assurer d'urgence immédiate. Ce que nous", médecins généralistes et pompiers volontaires, "on va faire", explique Alain de Burosse. "Nous sommes souvent appelés pour des douleurs thoraciques, et ce qui est important, c'est de savoir si c'est cardiaque ou non. Cette technicité, nous pouvons l'apporter".

Comme Alain de Burosse, la plupart des 51 médecins généralistes engagés chez les pompiers de Dordogne sont proches de la retraite : les deux-tiers d'entre eux sont âgés de plus de 60 ans. Alors pour assurer le renouvellement des générations, le SDIS 24 a accueilli ce 23 janvier à Périgueux 11 étudiants de l'Université de médecine de Limoges pour quatre jours de formation. L'objectif, via ce type de dispositif, est de recruter une quarantaine de nouveaux généralistes, au mieux d'ici 2024, et les convaincre d'installer leur cabinet dans le département.