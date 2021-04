"Je refuse vingt nouvelles patientes par jour" se désole la seule gynécologue de Lunel dans l'Hérault

Il ne reste plus qu'une gynécologue à Lunel. Elle a 3 000 patientes et ne peut plus en accepter de nouvelles. Le chirurgien gynécologue qui s'est installé en janvier dans la commune et les cinq sages-femmes ne suffisent pas à la décharger suffisamment.

Shanef Laidouni est la seule gynécologue à Lunel, dans l'Hérault. Dans les trois dernières années, trois sont partis à la retraite sans se faire remplacer. Elle se retrouve donc avec 3 000 patientes qui doivent attendre six mois minimum avant de pouvoir avoir un rendez-vous avec elle. "C'est long et ça demande beaucoup d'organisation. En plus je dois être suivie régulièrement" raconte Eliane Gilbert. Elle a 62 ans et était suivie par le docteur Cardinal, un des gynécologues partis à la retraite. En 2018, on lui décèle une tumeur au sein. Elle est maintenant suivie par la seule gynécologue de Lunel. "Je refuse vingt nouvelles patientes par jour" se désole la docteure Laidouni. Elle n'accepte "que les femmes enceintes ou les femmes qui ont une maladie."

Le manque de gynécologue se fait sentir à Lunel. Copier

Des solutions pour la décharger qui ne suffisent pas

Les cinq sages-femmes de Lunel peuvent pourtant assurer "les suivis classiques qui ne présentent pas d'anomalie particulière : frottis, grossesse, contraception" explique Nathalie Moréno, l'une d'entre elles.

Emmanuelle Guidicelli et Nathalie Moréno sont sages-femmes à Lunel. © Radio France - Morgane Guiomard

Le problème "c'est que les femmes ne sont pas forcément au courant et se dirigent directement vers la gynécologue alors que nos délais ne sont que de 15 jours."

Les cinq sages-femmes et le chirurgien gynécologue ne suffisent pas à décharger la gynécologue de Lunel. Copier

Le chirurgien gynécologue Alfred Bassil est arrivé dans la commune en janvier dernier.

Alfred Bassil est chirurgien gynécologue à Lunel. © Radio France - Morgane Guiomard

Il a déjà près de 200 patientes mais il ne peut pas assurer les suivis classiques. "Je m'occupe uniquement de la prise en charge des anomalies" explique-t-il. Cela représente deux patientes par semaine de la gynécologue Laidouni.