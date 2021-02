"Je reprends des forces", rassure le maire de Varangéville, hospitalisé pour une forme grave de Covid-19

Le maire de Varangéville, une commune près de Nancy, Christopher Varin annonçait le 21 janvier, son hospitalisation pour une forme grave de Covid-19. Sur sa page Facebook, l'élu, également conseiller départemental, âgé de 34 ans explique alors être hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Nancy.

Plus de nouvelle jusqu'à ce nouveau "post" le 15 février dernier, "Juste ce message pour vous dire que je suis sorti de réanimation il y a quatre jours. Mon état de santé est stabilisé et n’inquiète plus les médecins. Je reprends des forces. Je reste à ce jour hospitalisé mais la porte de sortie se rapproche de jour en jour. Il me faudra une convalescence attentive et sérieuse. Mais je serai bientôt à nouveau parmi vous. Mille mercis pour tous vos messages de soutien."

Sur les réseaux sociaux, le maire de Varangéville publie encore plusieurs messages à destination des soignants " Soignants merci pour votre dévouement".