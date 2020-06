"Je savais que ce qu'on faisait, c'était bien", témoigne une infirmière du CH de Lens

"On se demande avec les collègues ce que ça fera quand on rentrera sans rien dans une chambre." Donia Saharoui porte encore un masque ce jeudi mais elle n'a plus de charlotte sur la tête, plus de sur-chaussures. Cette infirmière au centre hospitalier de Lens a été affectée dès le 17 mars à l'unité COVID, celle qui a vu arriver les patients touchés par le virus.

Donia Saharoui constate que "tout a changé" en raison de la distance à respecter face aux patients, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs sa contamination. L'infirmière a, elle aussi, souffert du coronavirus et a été contrainte de respecter une quatorzaine. "Aujourd'hui, moralement, physiquement, je me sens très bien, affirme la jeune femme qui se sent presque nostalgique. Et de préciser qu'elle n'est pas nostalgique que la crise soit finie mais de l'ambiance qui a régné dans cette unité COVID.

"On a vraiment travaillé dans de bonnes conditions et il y a eu une énorme solidarité qui nous a touchés". Donia souligne la très bonne ambiance avec l'équipe paramédicale et médicale, avec la cadre "qui a été vraiment super et ça va nous manquer."

L'infirmière lensoise insiste sur ce sentiment d'avoir été utile en cette période de crise. "Une belle expérience humaine", conclut la jeune femme.