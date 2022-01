Le cri du cœur d'une préparatrice en pharmacie de Toulouse : "Je suis celle qui fait pleurer les enfants"

C'est un cri du cœur qui trouve son public sur les réseaux sociaux. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement ce dimanche, Lara, préparatrice en pharmacie toulousaine, dénonce la politique de tests à grande échelle, alors que le gouvernement vient justement de décider d'un renforcement massif des moyens pour tester le cas suspects de Covid.

"Les patients sont perdus, en nous aussi" commence la jeune femme dont la lettre fait un véritable buzz avec plus de 220.000 "j'aime" ce lundi soir sur Instagram. Elle explique que la politique de dépistage voulue par le chef de l'Etat et le gouvernement atteint selon elle ses limites et qu'on "ne peut pas tester une école entière à 19h parce qu'il y a un cas positif dans toutes les classes".

Visiblement fatiguée par la tâche qui est la sienne, Lara se lâche : "Je suis devenue celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus de force par leur parents, eux aussi, à bout." Elle évoque aussi le problème des parents qui veulent absolument avoir le test négatif de leur enfant, pour les ramener à l'école, et pouvoir, eux, se rendre au travail.

Avant de conclure en s'adressant directement au gouvernement ("Allo, le gouvernement" ?), Lara, la préparatrice en pharmacie, confie le mal-être qui l'anime dans son travail et après : "Alors quand je sors du travail, je pleure. Je pleure d'être celle qui martyrise les enfants, celle qui fait pleurer les enfants et leurs parents, celle qui doit tester de force des dizaines d'enfants à la sortie de l'école".

Selon le ministère de la Santé, environ 9,5 millions de tests anti-Covid ont été réalisés dans la première semaine de janvier en France. Et cela devrait encore augmenter puisque le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce week-end le déploiement de plusieurs centaines de centres de dépistage, notamment auprès des centres des vaccination.