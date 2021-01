"Je suis dubitatif sur l'efficacité du couvre-feu" (Pierre Dharréville, député des Bouches-du-Rhône)

Il n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement et il estime aussi que sa stratégie face à l'épidémie de Covid-19 n'est pas la bonne. Sur France Bleu Provence, Pierre Dharréville, député communiste, qui est aussi Membre de la Commission des Affaires Sociales et à ce titre a participé à l'audition du ministre de la santé regrette d'abord la lenteur de la vaccination en France. Il estime qu'il faut aujourd'hui accélérer la campagne de vaccination et permettre "un droit à la vaccination pour toutes et pour tous".

L'ouverture ce jeudi à la prise de rendez-vous pour une vaccination dès la semaine prochaine pour les plus de 75 ans peut être une première réponse à l'accélération mais le député regrette que cela passe notamment par des plateformes privées comme Doctolib : "On a besoin d'avoir une logique fine, avec l'humain avec des femmes et hommes qui font vivre cette stratégie vaccinale donc ça suppose toute une organisation". Il pointe également du doigt la fabrication des vaccins.

"On a organisé la différence entre les différents laboratoires et on l'a même accréditée. Il n'y a pas de profit à se faire sur la fabrication et la production du vaccin. Il faudrait que la puissance publique organise un peu plus la production." - Pierre Dharréville

Il estime en effet que les sites de production en France auraient pu participer à la production du vaccin. Le député communiste qui ne cache pas ses doutes non plus sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie, notamment le couvre-feu dès 18 heures mis en place dans les Bouches-du-Rhône depuis dimanche 10 janvier et dans le Var depuis mardi 12. Il craint même des effets contraires avec la concentration des personnes dans les transports et les magasins sur des plages horaires plus réduites.