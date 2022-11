"Je suis ému que le décollage de la fusée se soit bien passé, on est en route vers la Lune" Eric Lagadec

La nouvelle méga-fusée de la Nasa a décollé ce matin pour la première fois vers la Lune. "J_e suis ému que le décollage de la fusée se soit bien passé, on est en route vers la Lune_" se réjouit, Eric Lagadec vice-président du Conseil Scientifique de l'Observatoire de la Côte d'Azur et Président de la Société Française d'Astronomie et d'astrophysique qui était l'invité de France Bleu Azur ce mercredi 16 novembre.

Pourquoi retourner sur la Lune ?

Eric Lagadec : "Il y a deux choses, déjà il y a l'exploration. Quand dans les années 70 on a été sur la Lune on a ramené des morceaux de pierres lunaires qui ont permis de mieux comprendre comment s'est formée la Lune. Mais il y a aussi des intérêts pécuniers car il y a des gens qui veulent récupérer des ressources sur la Lune".