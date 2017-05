"Je suis fatiguée, mais il y a plus que d'être fatiguée", Christelle, atteinte d'une sclérose en plaques

Ce mercredi 31 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Une maladie parfois invisible mais qui touche 100 000 personnes en France. Christelle, une Périgourdine de 45 ans, a appris l'été dernier qu'elle était atteinte de cette maladie.

C'est une femme sportive et coquette, qui "aime se maquiller", mais qui aujourd'hui a de gros cernes. La faute à la maladie, la sclérose en plaques, dont elle est atteinte. Les médecins ont posé le diagnostic à l'été 2016, Christelle a alors 45 ans.

"Ça nous prend beaucoup d'énergie"

Au quotidien, Christelle se sent très fatiguée et diminuée : "J'y pense quand je traverse le passage clouté et que j'avance à lenteur escargot... Ils doivent se dire "mais elle ne peut pas bouger ses fesses. Mais c'est ce que je ne peux pas aller plus vite...", confie-t-elle.

C'est une maladie qui nous freine beaucoup, ça c'est sûr — Christelle, atteinte d'une sclérose en plaque

Les médecins ont découvert la maladie de Christelle à l'été 2016. "J'avais l'habitude de courir deux à trois fois par semaine et d'un coup, je ne pouvais plus, je tombais", raconte-t-elle. Elle constate de plus en plus l'apparition des symptômes de la sclérose en plaque.

Une inflammation du système nerveux

Des fourmillements dans les pieds et les mains, des troubles de la vue, des pertes d'équilibre ou encore une très grosse fatigue, les symptômes de la sclérose en plaque sont nombreux. "La maladie touche la vue, la parole, la prise au niveau des mains, la marche...", énumère-t-elle.

Et encore... je ne suis pas en fauteuil roulant ! — Christelle, atteinte de sclérose en plaques

Cette inflammation du système nerveux s'exprime à divers degrés sur chaque malade, allant jusqu'à une paralysie totale ou partielle des membres. "Dès qu'on sent des fourmillements, on peut craindre une paralysie", explique Christelle.

Un regard sur la maladie

Depuis qu'elle a eu connaissance du diagnostic, Christelle a changé ses habitudes du quotidien. "Cette maladie nous prend beaucoup d'énergie, on prend du temps pour tout !", s'exclame-t-elle. "Je préfère ne pas me maquiller et garder mon énergie pour ma fille."

Christelle donne aussi de son temps et de son énergie, bénévolement, pour les autres malades. Elle qui veut "apporter un beau regard" et "aider ceux qui apprennent qu'ils sont malades", a distribué dans certains commerces périgourdins une tirelire pour faire un don, permettant les clients d'aider, s'ils le souhaitent, la recherche.

"C'est important de mettre un euro, cinquante centimes... c'est pour avoir un traitement qui guérisse", raconte Christelle. "Pour l'instant, il n'y en a pas. On vit et on sait au quotidien et pour la fin de nos jours qu'on vit avec cette maladie là."

Pour soutenir la recherche, l'hôpital de Périgueux et l'Association des Paralysés de France organisent ce lundi 29 mai, deux jours avant la journée mondiale de la sclérose en plaques, une journée d'information dans le hall d'accueil du centre hospitalier de Périgueux. Journée ouverte au public de 10 à 17 heures.