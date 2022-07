"Je suis venue dès la première heure !" : réouverture du centre de vaccination à l'Hôtel de ville de Nancy

Après quelques mois de fermeture, le centre de vaccination à l'Hôtel de ville reprend du service pour endiguer la septième vague. Toutes les personnes éligibles à la vaccination peuvent venir sans rendez-vous. Des dépistages, tels que des tests PCR et antigéniques sont aussi à disposition.

Le centre de vaccination est réactivé à partir de ce lundi 25 juillet, entre 9h et 12h, les lundis, mercredis et vendredis. Alors que 79,4% de la population en Meurthe-et-Moselle a obtenu au minima une dose, c'est la quatrième dose qui est majoritairement inoculée actuellement. Cette deuxième dose de rappel est réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans ou/et souffrant de comorbidités.

En seulement trois heures, déjà 25 personnes se sont rendues dans le vaccinodrome, sans rendez-vous. "Je suis passée une heure avant le centre, il y avait déjà une dizaine de personnes qui attendaient devant l'entrée du centre", raconte Marc Tenenbaum, adjoint à la santé à la mairie et médecin généraliste de profession.

"Sans rendez-vous, c'est le top. C'est très pratique !", s'exclame Marie-Claude. Âgée de 73 ans, elle espère avec cette quatrième dose "passer encore une fois à travers ce satanée virus !" Et puis, elle va devenir arrière-grand-mère, alors "c'est une sécurité" pour la santé de cette femme.

"Pendant cette période estivale, la liste des rendez-vous s'allongent pour prendre un rendez-vous," constate Olivier Babel, le coordinateur de ce centre. "Vu que les vaccinodromes sont fermés depuis trois mois, que l'état sanitaire est achevé, que les effectifs sont en congé, notre objectif était de proposer une solution d'appui rapide et efficace."

Ce centre de vaccination situé sur la place Stanislas devra fermer ses portes dès la fin de l'été. Toutefois, les responsables n'exclut pas l'idée de prolonger son activité, en fonction de l'affluence. "L'idée est de coller à la réalité. Nous nous adaptons à la demande," confie le coordinateur.