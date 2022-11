"Je travaille 70 heures par semaine", paroles de médecins niçois

Vingt-cinq ans qu'elle exerce et elle n'a jamais fait grève. Pourtant, le cabinet du docteur Stéphanie Sauze sera fermé ce jeudi. Comme nombre de ses confrères, la généraliste niçoise rejoint le mouvement national lancé par le collectif "Médecins pour demain".

ⓘ Publicité

Des rendez-vous "à rallonge"

"J'ai un bon niveau de vie parce que je travaille 70 heures par semaine", explique-t-elle. L'origine de ces semaines chargées est simple : son carnet de rendez-vous est plein et elle souhaite pouvoir prendre le temps avec chaque patient. "On a de plus en plus de personnes très âgées dans le centre de Nice donc beaucoup d'administratif et de dossiers d'une complexité incroyable." À la clef, "des rendez-vous à rallonge", entre une demi-heure et une heure et demie.

Pour ces consultations, le médecin est rémunéré la même somme ; 25 euros, peu importe la durée. La généraliste souhaiterait donc que le montant des rendez-vous soit ré-évalué pour que les médecins puissent s'occuper de leurs patients, sans penser aux chiffres."Si vous faites trois consultations d'une heure à 25 euros vous ne pouvez pas payer vos charges qui sont de plus en plus élevées. L'électricité, le loyer, les cotisations... Tout augmente, comme pour le reste de la population."

Les incivilités : "ça se dégrade"

À ce sujet s'ajoute la question des incivilités "ça se dégrade" assure le docteur Didier Caselle, généraliste à Nice qui évoque "des patients qui débarquent dans le cabinet, veulent passer tout de suite, se mettent à hurler et vous traiter de tous les noms." Selon le médecin "ce genre de situations arrive régulièrement".

La grève est prévue pour durer deux jours, une manifestation est organisée ce jeudi à Marseille.