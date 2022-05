"Je vais manifester pour les oubliés du Ségur !", les travailleurs sociaux dans la rue à Amiens

Malgré l'élargissement de la prime Ségur en février dernier, il y a encore des "oubliés". C'est le cas d'Amandine Gasmi, secrétaire de territoire au conseil départemental de la Somme et représentante syndicale CGT à Amiens : "On a des missions de proximité avec les enfants, les référents sont sur le terrain mais en attendant, c'est nous qui avons les appels." Pour mettre en lumière ces trous dans la raquette, une intersyndicale de la CGT, Sud Santé Sociaux et SNUEP-FSU appellent à deux jours de grève nationale ce mardi 31 mai et mercredi 1er juin.

Une prime pour l'ensemble des agents du médico-social

Après les soignants, les travailleurs sociaux avaient obtenu à leur tour la prime Ségur de 183 euros net par mois en février dernier, mais des catégories professionnelles restent dans l'ombre. "Nous la méritons d'autant plus car, nous les secrétaires, administratifs, nous sommes la catégorie C, celle qui touche le moins, donc je pense que cela serait juste qu'on puisse bénéficier du Ségur", défend Amandine Gasmi.

"C'est un manque total de reconnaissance, c'est comme si on existait pas" - Amandine Gasmi, secrétaire de territoire au conseil départemental de la Somme et représentante syndicale CGT à Amiens

Il y a donc des services avec des agents avec et sans prime Ségur. "Le secrétariat participe pleinement à nos missions", argumente Stéphane Viesier, éducateur spécialisé, et représentant syndical chez Force Ouvrière à Amiens, pourquoi l'avoir donné à l'hôpital et pas la fonction publique hospitalière en général ?" Cette disparité sera au centre des revendications dans les cortèges.

Les syndicats réclament également une prime de 300 euros, contre les 183 euros actuel. Au-delà de cette revalorisation salariale, ils veulent surtout de meilleures conditions de travail pour parvenir à remplir leurs missions sociales. A Amiens, le cortège partira à midi de la maison de la culture, Place Léon Gontier.