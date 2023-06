"Je vis grâce à une personne qui n'est plus là", témoigne une Iséroise greffée du cœur

Anne-Claire Delay, habitante d'Allevard de 53 ans, a été greffée d'un cœur le 3 juillet 2021 après sept mois d'attente.

France Bleu Isère : Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?

**Anne-Claire Delay : Le 30 novembre 2020, j'ai fait un infarctus, c'est ce qu'on appelle un choc cardiogénique massif. Donc j'ai bouché l'artère principale qui arrive au cœur. Quand je suis arrivée à l'hôpital en hélicoptère, mon cas était vraiment désespéré parce que les organes ne fonctionnaient plus. Pour eux, il n'y avait plus d'espoir que je m'en sorte. Ils ont d'ailleurs appelé mes filles et ils leur ont dit "votre maman, dans 2h, elle ne sera plus là". Et puis ils ont tenté le tout pour le tout et finalement ils m'ont mis sous assistance pour que mes organes continuent à être oxygénés. Mon cœur, mon ventricule gauche a été très très abîmé. J'étais dans le coma et quand je suis sortie du coma, on m'a dit que mon cœur ne fonctionnerait plus tout seul. Donc il fallait que je subisse une greffe, une transplantation cardiaque. C'était la période du Covid donc il y avait très peu de don d'organes puisque les gens ne sortaient plus, il n'y avait plus d'accidents. Il a fallu me mettre sous assistance ventriculaire donc on a implanté un appareil dans mon cœur. J'avais des batteries et il a fallu que je vive pendant sept mois avec cet appareil que j'avais constamment avec moi. En fait, c'était une pompe que j'avais à l'intérieur, qui était branchée sur mon cœur, qui faisait battre ce ventricule qui ne fonctionnait plus.

Et puis, le 3 juillet, on vous appelle...

Il était 2h du matin, j'étais chez moi après avoir passé la soirée avec des amis à la crêperie. Je vois un numéro qui s'affiche, je décroche et on me dit "Bonjour, c'est l'hôpital de Grenoble, on a un cœur pour vous. On vous laisse 2h pour venir".

Qu'est ce que vous ressentez à ce moment-là ?

Je n'avais pas envie d'y aller, je me suis mise à pleurer et j'ai dit que je n'avais pas envie d'aller parce qu'on sait qu'il y a des risques, On sait qu'on peut ne pas revenir. Et puis ensuite, une fois qu'on a digéré la chose, on se dit voilà, c'est le moment, donc on prépare ses affaires. Une fois que j'ai eu mes enfants, ma nièce, mes amis autour de moi, ça m'a redonné de la force. Et une fois que je suis partie, je n'avais plus peur. Je suis arrivée à l'hôpital, je me suis préparée et le matin, à 8h, ils m'ont descendue au bloc opératoire. J'étais confiante, sur Grenoble, sincèrement, on a une équipe extraordinaire, que ce soit au niveau des chirurgiens, de toute l'équipe médicale, des infirmiers, des aides soignants, des cardiologues... Quand je me suis réveillée, j'avais un nouveau cœur.

Anne-Claire Delay, entourée de ses deux filles.

Aujourd'hui, vous menez une vie normale ?

Oui, on peut dire que j'ai une vie presque normale. Après, il reste quand même de l'essoufflement, et il faut être très, très, très vigilant sur la prise de ces médicaments. On a des anti-rejet à prendre et il faut vraiment respecter les heures de prise de ces médicaments. C'est ce qui va faire principalement la réussite de la greffe. Ce traitement est à prendre à vie.

Certains patients ressentent de la culpabilité après une greffe. Est-ce que cela a été votre cas ?

Quand je me suis réveillée, c'est vrai que pendant quelques jours, pendant une semaine, j'ai beaucoup pensé à tout ça. Je n'ai pensé d'ailleurs qu'à ça. J'ai beaucoup pleuré parce que je me disais moi, je suis vivante et cette personne, elle n'est plus là et grâce à elle, moi je vis et ça a été très très très dur, mais vraiment très dur.

Est-ce encore difficile de trouver des donneurs de nos jours ? Même après la loi de 2017 qui nous considère tous donneurs ?

Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, c'est encore beaucoup trop difficile l'accès au don. Il nous manque énormément de don d'organes. Aujourd'hui, on a un don d'organe pour deux receveurs. On a plus de 1000 personnes qui décèdent chaque année parce qu'elles n'ont pas eu de don d'organes. On a plus de 10 800 personnes actuellement en attente de greffe. C'est vraiment un combat de sensibilisation qu'il faut faire. Je sais que ça peut être difficile. Je sais que c'est traumatisant de perdre quelqu'un, c'est très dur. Mais cette mort, ils l'auront, ce chagrin, ils l'auront. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'une personne peut sauver huit personnes.

Depuis six mois, vous avez rejoint l'association des greffés du cœur et des poumons, en Auvergne-Rhône-Alpes. Quel rôle occupez-vous au sein de la structure ?

Je viens voir des patients en attente de greffe au CHU de Grenoble. Il y a des personnes qui sont en attente de greffe depuis déjà un certain temps. Il y en a qui sont en attente depuis très peu de temps. Quand on est en attente, on est vraiment dans l'interrogation de beaucoup de choses. Donc je réponds à des questions. "Qu'est ce qu'on va ressentir après ? La prise des médicaments, est ce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables ?" Je leur dis que le parcours n'est pas marrant, certes, mais on a de la chance d'avoir une deuxième vie. Et cette deuxième vie, on la doit à des familles, à des donneurs. C'est à la fois dramatique et magnifique.