Ségur de la santé : Jean Castex annonce 250 millions d'euros pour le CHU de Montpellier

Le Premier ministre Jean Castex était à Montpellier vendredi 5 novembre pour présenter les projets d'investissement soutenus par l'Etat en région Occitanie , dans le cadre du Ségur de la Santé. Le 9 mars à Cosne-Cours-sur-Loire, le chef du gouvernement avait annoncé un plan global de 19 milliards d'euros. A l'issue de 6 mois de concertation menées par les Agences Régionales de Santé, la liste des projets soutenus dans chaque territoire a été établie.

267 projets accompagnés en Occitanie

En Occitanie, 267 projets seront accompagnés financièrement ( 61 établissements de santé, 178 Ehpad et 28 structures accueillants des personnes en situation de handicap) pour un montant total de 1,6 milliard d'euros.

La somme des plans hôpital 2007 et hôpital 2012 pour cette même région c'était 600 millions d'euros donc là on change de braquet

Le premier ministre Jean Castex précise le contenu de l'enveloppe de 1,6 milliard pour la région Occitanie Copier

Des investissements concertés

"Nous avons travaillé depuis le printemps avec les professionnels de santé, les élus de tous les départements, en tenant compte des enseignements de la pandémie de Covid-19" précise t-on du côté de l'ARS. "La région Occitanie a pour particularité d'être très vaste, de compter des zones urbaines, rurales et montagneuses. Elle enregistre une forte croissance démographique, compte beaucoup de pauvres et une population qui vieillit plus vite qu'ailleurs. Tout cela à été pris en compte. Il est aussi apparu que la santé mentale était une priorité chez nous" conclut l'ARS.

250 millions d'euros pour le CHU de Montpellier

Le CHU de Montpellier qui a la particularité d'être éclaté sur plusieurs sites à travers la ville sera l'établissement le plus subventionné de la région. Une enveloppe de 250 millions d'euros sur 10 ans. 20 millions serviront à éponger la dette , le reste sera utilisé pour rénover les bâtiments, agrandir les urgences ou le service des nouveaux nés prématurés.

Avant on mettait les bébés dans de petits lits, aujourd'hui on sait que le contact de la peau de papa et maman c'est le meilleur soin donc il faut construire de grandes chambres pour accueillir les parents près du nourrisson" explique le professeur Patrice Taourel président de la CME ( Commission Médicale de l'Etablissement)

Le professeur Taourel président de la CME Copier

Cette manne sera aussi très utile pour mettre le CHU aux normes : inondations, sécurité incendie, électricité. " On pourra par exemple installer la climatisation, pour un patient en cardiologie avoir 28 degrés dans sa chambre au mois d'août c'est un soin de base" poursuit le professeur Taourel.

Les CHU de Toulouse et Nîmes seront aussi subventionnés a précisé le premier ministre sans donner le montant et les hôpitaux de Auch (Gers), Montauban (Tarn-et-Garonne) et Millau/Saint Affrique ( Aveyron) seront intégralement reconstruits.

Par ailleurs, dès cette année 80 millions d'euros seront accordés à l'ensemble des établissements médicaux pour les petits investissements du quotidien.