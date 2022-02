Jean Castex devrait faire des annonces sur les études de médecine à Orléans

Il y a un mois, une trentaine d'élus de tout bord politique avaient alerté en urgence le Premier ministre sur la pénurie de médecins dans la région Centre-Val de Loire. Une situation dramatique, liée notamment à l'absence d'une faculté de médecine à Orléans. Ce mardi, en fin de matinée, Jean Castex reçoit une délégation de 12 élus et personnalités, emmenée par François Bonneau, le président (PS) de la Région, et Eric Chevée, le président du CESER (Conseil économique social et environnemental régional), mais à laquelle participeront aussi la députée LREM Stéphanie Rist, le maire LR d'Orléans Serge Grouard ou encore le sénateur PS du Loiret Jean-Pierre Sueur.

Une venue d'Olivier Véran à Orléans annulée

Tout indique que le Premier ministre pourrait faire des annonces importantes. Actuellement, l'université d'Orléans ne dispose que de 230 places en 1ère année de LAS (licence avec option accès santé), ce sera 265 en septembre, c'est l'une des voies d'accès aux facultés de médecine (ceux qui réussissent le concours entrent alors en 2ème année). L'autre voie, plus classique, est la 1ère année de PASS (parcours d'accès spécifique santé) qui n'existe pas à Orléans.

Il était prévu qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, vienne ce lundi 21 février dans la cité johannique pour annoncer l'ouverture d'une 1ère année de PASS à l'Université d'Orléans. Mais la Région a refusé, estimant que cette avancée était insuffisante. Le fait que Matignon reprenne la main sur le dossier est donc porteur d'espoir pour que les annonces aillent au-delà d'une simple 1ère année de PASS.

Une antenne à Orléans de la faculté de médecine de Tours ?

De quoi enfin obtenir une faculté de médecine à Orléans ? L'idée semble faire chemin, même s'il s'agirait plutôt de créer, à Orléans, une antenne de la faculté de médecine de Tours. Avec donc des professeurs d'université et des praticiens hospitaliers nommés à Orléans, mais qui dépendraient de Tours, ce qui supposerait une "universitarisation" progressive de l'hôpital d'Orléans, qui accueillerait les stages pour les externes, à partir de la 4ème année, puis la formation des internes, à partir de la 7ème année, dans des proportions beaucoup plus importantes qu'actuellement.

"Nous avons bon espoir, confie François Bonneau. Des signes sont donnés, l'idée de l'universitarisation du CHRO semble en effet communément admise, les choses bougent. Quant aux 2ème et 3ème année de médecine, même si le siège de la fac de médecine reste à Tours, elles peuvent très bien se dérouler à Orléans, on ne voit pas pourquoi cela ne serait pas le cas, au moment où les enseignements à distance se généralisent."

Quid du projet Orléans-Zagreb ?

Le président de Région attend en tout cas "des réponses précises" et "un engagement fort" du Premier ministre, qui engage l'Etat, et donc les gouvernements suivants, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. "Le droit à la santé est clairement en péril dans notre région, insiste François Bonneau, il faut changer de braquet en matière de formation des médecins." La Région souhaite ainsi que si possible dès septembre, l'université d'Orléans accueille 200 étudiants en 2ème année de médecine, qui s'ajouteraient aux 300 prévus à Tours.

Si de telles avancés sont obtenues, la ville d'Orléans maintiendra-t-elle son projet de créer une antenne locale de la faculté de médecine de Zagreb ? Trop tôt, bien sûr, pour le dire. Mais, du côté de la ville, on fait remarquer que l'accélération du calendrier du Premier Ministre coïncide avec la forte médiatisation du projet de partenariat Orléans-Zagreb.