Jean Castex en visite au CHU de Saint-Etienne : les soignants de la Loire l'attendent de pied ferme

Le Premier ministre se rend ce samedi 7 novembre au CHU de Saint-Etienne. Une visite alors que le département est l'un des plus touchés par le coronavirus, et que les capacités de ses hôpitaux frôlent la saturation. Dans ces conditions les soignants ligériens attendent Jean Castex de pied ferme.

Le Premier ministre est en visite ce samedi 7 novembre au CHU de Saint-Etienne, plaque tournante de la lutte contre le coronavirus dans le département de la Loire. Alors que les indicateurs restent alarmants, les soignants ligériens frôlent déjà l'épuisement. Ils nous expliquent ce qu'ils attendent de cette visite.

Le manque de personnel, première préoccupation des soignants

Au sein du CHU de Saint-Etienne, 36 des 40 lits Covid sont aujourd'hui occupés. Face à l'explosion du nombre de patients hospitalisés, les soignants ne comptent pas leurs heures. Catherine, infirmière en médecine interne, vient de passer une semaine dans une unité Covid, et elle est déjà éreintée : "On se retrouve beaucoup moins qu'à la première vague pour un nombre plus important de patients. On a l'impression de ne pas être en sécurité avec eux."

Pourtant dans le cadre du groupement territorial de la Loire, des renforts sont bien arrivés. Sans les compétences qui vont avec ! Une situation difficile à vivre pour Isabelle Guichard, docteur en médecine interne et membre du collectif inter-hôpital : "les chirurgiens qui viennent nous prêter main forte sont très motivés, mais ils sont en grande difficulté. Ça n'est pas leur travail ! On en arrive à une situation où ils font un travail qui n'est pas le leur ! Idem pour des infirmières de clinique : elles sont infirmières de bloc, pas de médecine interne."

Les deux soignantes partagent un même constat : malgré les déprogrammations, elles sont en nombre insuffisant pour prendre en charge convenablement les patients Covid : "On est très inquiets pour eux, ce sont des patients très lourds, et il faut être suffisamment nombreux pour s'en occuper", martèle Isabelle Guichard.

Des revendications anciennes mais renforcées par la crise

Dans ces conditions, la visite de Jean Castex laisse Viriginie, aide-soignante, dubitative : "Ça fait des années qu'on se plaint du manque de personnel et de lits. Une crise, on descend ! Mais c'était avant qu'il fallait le faire. Ça fait très politique je trouve". Un sentiment partagé par Julien Vassal, infirmier anesthésiste, qui pointe le manque d'anticipation du gouvernement.

Pour lui Jean Castex s'expose à une vraie colère de soignants: "le fait d'avoir nié depuis le mois de mai la possibilité d'une deuxième vague de cette ampleur, et surtout de n'avoir rien fait. Pourquoi on n'a pas anticipé des formations sur des infirmiers de services ?" Il redoute une opération de communication, sans annonces ni vrais gestes pour l'hôpital public.

Ces revendications, le collectif inter-hôpital entend bien tenter de les faire entendre ce samedi. Il a sollicité une entrevue avec le Premier ministre, d'autant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est en cours de discussion. Sont prévues des économies pour l'hôpital public. Une situation qui exaspère aussi Michel Roy, médecin à l'hôpital du Gier, en EHPAD : "Quels moyens va-t-il donner à l'hôpital public ? Ici on est tous épuisés. Et puis un patient âgé, en Ehpad, ça nécessite des perfusions supplémentaires et des piqûres supplémentaires. Les visites c'est bien beau, mais on attend des moyens supplémentaires. Et ça n'est pas qu'une question de salaire, mais de conditions travail, qui sont en ce moment fortement amoindries."