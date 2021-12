Jean Castex et Olivier Véran en visite jeudi à Angoulême

Le Premier Ministre et le Ministre de la Santé sont ce jeudi à Angoulême. Au centre hospitalier d'Angoulême, ils vont présenter les projets d'investissements en Nouvelle Aquitaine. Un plan de près de 20 milliards d'euros pour rénover, équiper et moderniser établissements de santé et EHPAD.