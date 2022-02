Jean Castex : "J'ai pris la décision de créer à Orléans un site universitaire pour les études de médecine"

Lors d'une réunion ce matin à Matignon, Jean Castex a annoncé à une délégation d'élus et de personnalités qu'un site universitaire d'enseignement de la médecine allait être créé à Orléans pour répondre, à terme, au désert médical en Centre-Val de Loire. Les modalités pratiques seront définies d'ici un mois, selon un calendrier qui rend cette décision "irrémédiable". A l'issue de cette réunion, le Premier Ministre a accordé un entretien à France Bleu Orléans.

Les élus et les habitants de la région d'Orléans attendent depuis longtemps la création d'une faculté de médecine à Orléans, alors que la désertification médicale ne cesse de progresser : allez-vous accéder à cette demande ?

La réponse est positive, c'est effectivement la décision que j'ai prise et annoncée aux élus qui m'avaient saisi. C'est un vieux sujet et une revendication ancienne, et si on peut y répondre favorablement aujourd'hui, c'est en raison des décisions qui ont été prises sous ce quinquennat en matière de numerus clausus, que nous avons fait singulièrement évoluer. Cela nous permet de créer un site universitaire à Orléans pour enseigner la médecine.

Quelle forme va prendre ce site universitaire : antenne de la fac de médecine de Tours, fac de médecine à Orléans ?

La décision de principe est prise, il faut maintenant en étudier les modalités précises, le calendrier de déploiement, toutes les conditions que cela requiert en terme de formation et de recalibrage de notre capacité à former ces étudiants. A cet effet, je saisis cette semaine une mission composée d'inspecteurs généraux à la fois des Affaires sociales, de la Santé et de l'Enseignement supérieur pour que, sous un mois, c'est-à-dire fin mars / début avril, ils puissent avoir précisé les conditions de faisabilité de cet objectif politique.

Cela veut dire qu'on peut imaginer à Orléans une première année sous forme de PASS (parcours d'accès spécifique santé) dès septembre prochain, et une deuxième année de médecine en septembre 2023 ?

Voilà. Ce sera une montée en charge progressive. J'ai participé, dans ma vie antérieure, à la création ex nihilo d'un CHU à la Réunion et cela s'était fait en 5 ans. Il y a des questions de locaux, de professeurs qui vont former, de lieux de stages... Mais le top départ est donné, j'ai indiqué qu'on serait en état d'affiner les modalités au début du mois d'avril, de manière à concrétiser le plus vite possible cette décision. Par ailleurs, concernant la faculté de médecine de Tours, le nombre d'étudiants admis en 2ème année va passer de 265 l'an passé à 350 à la rentrée prochaine ; concernant les internes, il y en actuellement un flux de 251 et dès 2023 nous passerons à 350.

Très clairement, l'hôpital d'Orléans - le CHRO - va devenir à terme un CHU ?

Absolument, et je crois que c'est une mesure forte. Il y a un problème de démographie médicale en France, particulièrement aigu dans la région Centre-Val de Loire, où beaucoup de nos concitoyens ont beaucoup de mal à trouver, voire ne trouvent pas de médecin traitant, et les perspectives ne sont pas favorables en raison des nombreux départs de médecins à la retraite dans les prochaines années. Donc on a décidé de prendre le problème à bras le corps.

C'est un engagement de l'Etat, donc qui engagera aussi vos successeurs à Matignon ?

Oui, comme toujours ! J'exécute moi-même des engagements pris par mes prédécesseurs... Ceci dit, par le calendrier ambitieux que j'ai indiqué, mon souhait est de rendre irrémédiable cette décision, parce qu'elle répond à une nécessité profonde, et pas que pour les habitants d'Orléans : quand vous faites un CHU, il a une vocation a minima départementale et régionale, donc à terme, c'est l'ensemble des habitants du Centre-Val de Loire qui vont en bénéficier.