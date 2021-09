Dépendance des personnes âgées : ce qu’il faut retenir des annonces du gouvernement

Jean Castex, le Premier ministre, entouré du ministre de la Santé de la ministre en charge de l'autonomie, a annoncé un appui financier pour soutenir les services à domicile et le recrutement de 10.000 soignants en plus dans les Ehpad d'ici 2025, lors d'un déplacement jeudi en Saône-et-Loire.

Visite de l’EHPAD Saint-Antoine d’Autun par Jean Castex, Olivier Véran et Brigitte Bourguignon

Le Premier ministre a annoncé des nouvelles mesures en faveur du grand âge et de l’autonomie bientôt inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022. Jean Castex, en déplacement en Saône-et-Loire, accompagné du ministre de la Santé et de la ministre déléguée en charge de l'autonomie, a notamment annoncé des revalorisations salariales et un soutien aux service à domicile.

"400 millions d'euros seront consacrés à l'autonomie et au maintien à domicile dès 2022 grâce à la cinquième branche de la Sécurité sociale." Jean Castex a précisé que cette somme globale sera fiancée "en prenant 0,15 point du taux actuel de la CSG".

Revalorisations salariales et soutien aux services à domicile

Le secteur de l'aide à domicile pour les personnes âgées ou handicapées bénéficiera en 2022 d'un coup de pouce de 240 millions d'euros dès 2022, qui permettra aux prestataires de percevoir au moins 22 euros par heure d'intervention, partout en France, a annoncé jeudi le Premier ministre. Ce "financement public minimum", ou "tarif plancher", vise à "sécuriser" les services à domicile et à "réparer une iniquité". Actuellement, la prise en charge financière diffère d'un département à l'autre, et "plus de la moitié des heures effectuées (...) sont rémunérées sous ce niveau" de 22 euros, a précisé Jean Castex.

Le Premier ministre a aussi précisé que les 200 000 soignants de la branche verront leur salaire augmenter de 15% via un avenant négocié entre les partenaires sociaux.

10.000 soignants supplémentaires dans les Ehpad d'ici 2025

Lors de son déplacement en Saône-et-Loire, Jean Castex a aussi affirmé vouloir "médicaliser encore plus les Ehpad" en appuyant le constat qu'un habitant sur dix en France a actuellement plus de 75 ans ; en 2050 ce sera un habitant sur six. Le Premier ministre souhaite donc "renforcer encore plus la présence des soignants dans les Ehpad". Un financement sera donc voté pour recruter "d'ici cinq ans 10.000 personnels soignants dans ces établissements".

Le gouvernement a "déjà financé 10.000 emplois depuis 2017", ce qui avec la nouvelle annonce représentera au total "une hausse de 10% du nombre de personnels soignants dans les Ehpad", selon lui.

Outre ces personnels soignants, l'objectif du gouvernement est aussi d'augmenter la présence horaire des soignants dans les Ehpad. "D'ici 2023, les astreintes d'infirmiers de nuit seront assurées dans tous les Ehpad afin ne pas envoyer automatiquement les résidents aux urgences. Des médecins-coordinateurs seront présents au moins deux jours par semaine. Aujourd'hui 1500 établissements n'ont toujours pas de médecins-coordinateurs."

Accompagner le maintien à domicile et les familles

Afin d'accompagner le maintien à domicile, quand cela est possible, le gouvernement va également instaurer un "nouveau système de rémunération pour les soins infirmiers à domicile", afin que les professionnels concernés "puissent passer plus de temps" auprès des plus âgés.

Les services à domicile bénéficieront par ailleurs d'un financement dédié pour mettre en place une "porte d'entrée unique" afin que les familles n'aient plus à gérer la "charge administrative" consistant à coordonner les différentes interventions.

Un effort global de 400 millions d'euros dès 2022

Le gouvernement débloquera au total l'an prochain 400 millions d'euros de financements nouveaux en faveur de l'aide aux personnes âgées en perte d'autonomie, à domicile ou en établissements, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex. Cet "effort", inscrit au projet de budget de la "Sécu" pour 2022 qui sera présenté vendredi, "montera progressivement en charge pour atteindre de l'ordre de 1,3 milliard d'euros en 2025", a promis Jean Castex.

L'intégralité des annonces de Jean Castex

En déplacement à Autun, le Premier ministre a aussi rappelé au début de son intervention que "la crise sanitaire a durement touché notre société et nos ainés en particuliers" soulignant que "les Ehpad ont été les plus concernés avec un nombre de victimes parmi les plus forts dans la population". Jean Castex a annoncé que 110 000 personnes, notamment dans les Ehpad, ont déjà bénéficié d'une troisième dose. "D'ici la mi-octobre, l'ensemble des Ehpad auront proposé ce rappel" espère le Premier ministre. Jean Castex a aussi fait le point sur les suspensions de contrats de travail suite à l'instauration de l'obligation vaccinale pour les soignants : ces suspensions s'élèvent à 3000.

Dans le cadre du Ségur de la santé, Jean Castex a rappelé deux mesures dans le cadre du Ségur de la Santé : 1,5 milliard d'euros pour des revalorisations salariales dans les Ehpad et 2,1 milliards d'euros pour réhabiliter ces établissements d'accueil de personnes âgées en perte d'autonomie.

