Mediator : l'avocat bordelais de 2.000 victimes raconte son combat dans un livre

L'avocat bordelais Jean-Christophe Coubris sort ce 17 mars un livre consacré à son combat contre les scandales sanitaires, qu'il mène depuis 20 ans. Intitulé "Au nom de toutes les victimes", il est publié aux éditions Flammarion et parle notamment de deux procès emblématiques dans lesquels il a plaidé : ceux du Mediator et de la Dépakine.

Pour Jean-Christophe Coubris, "impossible" dans ces affaires "de gérer les victimes avec seulement un Code civil ou un Code pénal. Il faut leur donner de notre temps, de notre notre énergie pour tenter au mieux de les reconstruire après l'accident dont elles ont été victimes." L'avocat bordelais souligne également "l'importance des indemnisations. Les victimes, leurs familles, sont confrontées à une espèce de double peine. Il y a les séquelles physiques et psychologiques, sans oublier des difficultés financières. L'argent ne fait pas le bonheur, bien évidemment. Mais lorsqu'on a un lourd handicap, il y a des frais considérables qu'il faut assumer" pour se reconstruire, complète-t-il.

Le jugement dans l'affaire du Mediator rendu fin mars

Une indemnisation, c'est justement ce qu'il attend du jugement dans l'affaire Mediator, prévu le 29 mars. Jean-Christophe Coubris représente 2.000 des 6.500 victimes dans cette affaire. "Indemniser chaque victime, ce qui pourrait représenter des centaines de millions d'euros" serait la peine la plus juste à prononcer contre le laboratoire Servier, selon l'avocat bordelais. Pour Jean-Christophe Coubris, une telle décision pourrait permettre que le fabricant de l’antiépileptique "réfléchisse à deux fois avant de commercialiser un produit dont il connaît le danger et les risques pour les victimes."

Malgré tout, en vingt ans de carrière, Jean-Christophe Coubris a vu la situation s'améliorer : l'omerta instaurée dans les hôpitaux, à l'origine de ces scandales sanitaires, a diminué. "Il y a 25 ans, c'était extrêmement difficile d'avoir un discours loyal, d'obtenir des expertises neutres. Mais depuis l'affaire du Mediator, notre pays a compris que des laboratoires pouvaient, en ayant tout à fait conscience de la dangerosité du produit, persister dans la commercialisation d'un médicament. Et surtout, les comportements ont changé : beaucoup d'experts aujourd'hui sont loyaux dans leur travail, et je les en remercie." Un changement d'état d'esprit bénéfique aux victimes, selon l'avocat bordelais. Certes, "les moyens dont vont pouvoir disposer un hôpital, un laboratoire sont dix fois plus importants que ceux des victimes" et le "combat" est "long et difficile". Mais il devient "plus accessible à toutes les victimes", estime-t-il.