Jean-François Varet :"La recherche avance mais pas suffisamment vite par rapport à la menace."

France Bleu Bourgogne: Quelle est la différence entre la grippe et le Coronavirus ?

Jean-François Varet : C'est un syndrome grippal avec un virus différent. Un virus considéré comme un petit peu plus contagieux. Autre différence, contrairement à la grippe actuelle pour laquelle nous avons un vaccin, pour le Coronavirus le vaccin n'est pas encore au point malgré l'accélération de la recherche. C'est donc un syndrome grippal avec des conséquences quasi-identiques (des fièvres, des maux de tête, des sueurs, le nez et la gorge pris) mais avec un taux de mortalité qui n'est encore connu car il faut un certain recul statistique (avoir un chiffre plus précis du nombre de cas) pour le connaitre exactement.

France Bleu Bourgogne: Savez-vous si un vaccin peut voir le jour ? A quelle échéance ?

Jean-François Varet : D'après mes renseignements, notamment au sein de l'Institut Pasteur, ce sera dans environ un an. Un vaccin ne se met pas au point comme ça. On est sur plusieurs pistes actuellement mais c'est trop tôt pour le moment. La recherche avance très très vite mais pas plus vite que la musique. Les autres laboratoires travaillent également aux Etats-Unis et en Chine. En Chine, les études se font depuis plusieurs mois et les chercheurs sont extrêmement coopérants en transmettant de nombreuses informations. La recherche avance mais pas suffisamment vite par rapport à la menace.

France Bleu Bourgogne : Lorsque l'on est déjà vacciné contre la grippe, est-on plus protégé par défaut ?

Jean-François Varet : A priori cela n'apporte aucune protection. Ce n'est pas le même virus, pas les mêmes anticorps.

France Bleu Bourgogne: Peut-on être prochainement immunisé contre le Covid-19 comme c'est le cas avec d'autres maladies ?

Jean-François Varet : Pour le moment, nos anticorps ne connaissent pas encore le Coronavirus. Dans le cas de la rhinopharyngite, par exemple, au bout de quelques années les enfants n'en font plus car leurs organismes finissent par fabriquer des anticorps. Dans le cas du Covid-19, on est au début du début de l'étude épidémiologique. C'est donc un virus nouveau avec une puissance de feu importante et avec une absence d'anticorps fabriqués au sein de la population mondiale.