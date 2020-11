"Se préparer éventuellement à une médecine de guerre" Jean-Luc Pesce, directeur de l'hôpital d'Ajaccio

Un hôpital en crise budgétaire qui fait face à une seconde vague de Coronavirus. La tempête sanitaire souffle toujours un peu plus sur l'hôpital d'Ajaccio. Envisagée un temps, les évacuations de plusieurs patients d'Ajaccio et Bastia vers le centre hospitalier régional et universitaire de Brest ne se feront finalement pas.

"Sans-doute la régulation nationale a-t-elle estimé -et elle se base sur les estimations faites par les régulateurs régionaux de réanimation, comme le Dr Lecomte à Ajaccio-, qu'il y avait d'autres régions et hôpitaux qui étaient bien d'avantage saturés que le nôtre. Nous avions été aidés très tôt durant la première vague, aujourd’hui c'est beaucoup plus difficile, car toutes les régions sont impactées", explique Jean-Luc Pesce.

"Quoi qu'il en coûte"

Malgré la situation au plan national et le déficit de l'hôpital ajaccien (les comptes présentés mardi en conseil de surveillance faisaient état de 189m€), le directeur du CH d'Ajaccio assure que les soins ne pâtiront pas des finances. Pour autant, les moyens humains, eux, ne sont pas extensibles...

_"_La crise sanitaire implique que nous dépensions ce qu'il faut pour soigner et venir en aide à la population de Corse-Du-Sud. Les moyens humains, c'est plus compliqué. Jusqu'à présent, nous étions sous la logique de la double filière, qui tend un petit peu à se détendre du fait de l'impact de la seconde vague, qui est très forte. Le courrier que le ministre a adressé à l'ensemble des hospitaliers et des personnels de santé nous demandait de procéder à des déprogrammations. Nous avons pu y procéder grâce notamment à l'appui de notre partenaire Clinisud, vers lequel nous nous sommes tournés pour un certain nombre d'opérations chirurgicales, et pour hospitaliser également des patients de médecine", développe Jean-Luc Pesce.

"On est dans une posture où l'on doit se préparer à une éventuelle médecine de guerre", reconnaît-il aussi. "Une île comme la nôtre est limitée, non-pas en terme de qualité mais en terme de lits de réanimation. Cela va peut-être nous demander de nous sur-adapter aux nombreux patients, réanimatoires ou pas qui vont se présenter".