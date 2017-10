Jean-Michel Roblet, CFDT Santé-Sociaux : "La santé c'est un coût mais aussi une richesse"

Le secrétaire général de la CFDT Santé-Sociaux, Jean-Michel Roblet, était sur France Bleu Isère ce mardi 24 octobre au moment ou les députés examinent le projet de budget de la sécurité sociale marquée par une baisse de trois milliards d 'euros du budget.

Afin de "sauver la Sécu", la ministre de la Santé Agnès Buzyn annonçait dans le JDD du dimanche 22 octobre une réduction de trois milliards du déficit de l'assurance maladie. Selon elle, 30 % des dépenses médicales ne sont pas pertinentes.

Des déclarations qui ont du mal à passer pour Jean-Michel Roblet, secrétaire général de la CFDT Santé-Sociaux. "Je suis très surpris de ces chiffres", avoue-t-il au micro de France Bleu Isère ce mardi 24 octobre. "Comment imaginer qu'un tiers des actes médicaux seraient inutiles ? Qu'un tiers des patients rentrerait pour rien à l'hôpital ?"

"Faire des économies, c'est agir sur le personnel."

Cette annonce de trois milliards a de quoi choquer, selon le syndicaliste. "C'est un volume financier très important. Il peut y avoir des petites marges, mais on ne peut pas trouver trois milliards instantanément." Et quand bien même on le pourrait, ce seraient les salariés qui en pâtiraient, rappelle Jean-Michel Roblet : "L'hôpital, c'est 15 % de fonctionnement et environ 85 % de personnel. Faire des économies, c'est agir sur le personnel. Et si on tire sur les gens qui soignent, comment bien soigner ?"

"Arrêtons de penser économie. Le personnel, la santé, c'est une richesse. On ne considère la santé que comme un coût".

Ce qui pèche, c'est également l'état d'esprit général selon le syndicaliste. "Arrêtons de toujours penser économie ! Le personnel, la santé, c'est une richesse. On ne considère la santé que comme un coût", regrette-t-il. "Économiquement, un CHU sur un territoire, c'est un plus. C'est une vraie richesse. Mais ça, on ne le met jamais en avant."

Il se montre moins critique vis-à-vis de certaines idées exprimées par la ministre, visant à désengorger les hôpitaux : "Orienter les gens sur l'ambulatoire, l'hospitalisation à domicile, n'est pas une mauvaise idée." Mais selon lui, d'autres moyens sont nécessaires pour que cela fonctionne. "Il faut développer une coordination en parallèle", prévient-il. "Une médecine de ville, par exemple. Et d'autres services à côté." Sans quoi des patients délaissés retourneraient bien vite à l'hôpital, dans un état plus grave encore.

En somme, les intentions sont louables, "mais ne sont pas l'unique réponse par rapport au budget", juge le secrétaire général.