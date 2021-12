Jérôme Barrière et 49 autres personnels de santé demandent le report de la rentrée scolaire

L'oncologue de Cagnes-sur-mer Jérôme Barrière et 49 autres personnels de santé appellent, ce matin, le ministre de la santé Olivier Véran à reporter la rentrée scolaire. Ils l'ont fait savoir dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche. Tous s'inquiètent du niveau de circulation du Covid-19 parmi les enfants et les adolescents en âge d'être scolarisé.

Voici cette tribune : "Monsieur le ministre. Nous, professionnels de santé, mobilisés sans relâche depuis le début de la pandémie de coronavirus, sommes très inquiets du niveau actuel de circulation virale du coronavirus parmi les enfants et adolescents en âge scolaire.

Depuis début novembre, plus de 300.000 enfants et adolescents ont été confirmés positifs au Covid-19. Les hospitalisations d'enfants en services conventionnels et en soins intensifs, ont dépassé les pics de toutes les vagues précédentes, avec plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines, et ces chiffres ne cessent d'augmenter.

Nous nous attendons à une vague inédite dans les semaines à venir de prise en charge d'enfants atteints du syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), ainsi que de séquelles liées à l'évolution, dans certains cas, d'une forme durable de la maladie ("covid long pédiatrique").

La dernière étude de l'équipe dirigée par Vittoria Colizza estime que le virus circule plus dans les établissements scolaires, du primaire et du secondaire, que dans la communauté à la même période, montrant que les contacts au sein des écoles augmentent le potentiel de transmission du SARS-CoV-2 par rapport à la communauté. D'ailleurs, dans de nombreux départements, la reprise épidémique a clairement démarré à l'automne par des clusters en milieu scolaire. Un des premiers clusters du variant Omicron a été détecté également en milieu scolaire.

Si le rôle de l'école n'est pas discutable, nous déplorons cependant les faibles moyens déployés jusqu'à présent par le ministère de l'Education nationale pour freiner l'épidémie dans les écoles, que ce soit pour lutter contre le risque aéroporté de contamination, comme pour organiser des campagnes de tests efficaces.

Nous sommes également inquiets des propos de certains experts, qui continuent de minimiser l'impact du Covid-19 sur les enfants et mettent en question l'intérêt de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, au moment même où la campagne de vaccination va être lancée en France et nécessite un important effort pour obtenir l'adhésion de parents.

Nous constatons un engorgement des services hospitaliers pédiatriques, une tension hospitalière très marquée et une surcharge très importante de la médecine de ville. Il est important de tout faire pour minimiser les risques de transmission dans toutes les tranches d'âge, et particulièrement dans les écoles. L'absence de prévention en milieu scolaire retentit in fine sur les soins de toute la population, puisque le temps médical n'est pas extensible à l'infini. Nous, professionnels de santé, attendons de vous, Monsieur le ministre, la prise en charge de la gestion sanitaire dans les établissements scolaires, avec son transfert immédiat. Au regard de l'urgence de la situation, nous vous appelons aux mesures suivantes dès la rentrée au mois de janvier 2022 :

le report de la rentrée du 3 janvier, à haut risque compte tenu de sa proximité avec les festivités du Nouvel An, avec recours au télé-enseignement jusqu'au retour à des seuils d'indicateurs sanitaires définis publiquement ;

la sensibilisation des instances éducatives sur la transmission par aérosol et les pratiques à adopter pour limiter le risque de contamination aéroportée du virus : capteurs de CO2, aération, ventilation, etc. ;

l'association des professionnels de la santé à l'élaboration d'un nouveau protocole sanitaire dans les écoles, basé sur des mesures efficaces, déclenchées par des indicateurs épidémiques, connus et anticipés (rappelons ici qu'un taux d'incidence à 2.000 chez les primaires dans la Drôme a été accompagné tardivement d'un passage du niveau 2 allégé à un niveau 3 allégé, sans fermeture de classe au premier cas) ;

une communication officielle du ministère de la Santé auprès du grand public pour sensibiliser les familles sur les risques avérés du Covid-19 pour les enfants : syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), Covid long ; avec des fiches de repérage des symptômes et la recommandation de contacter un professionnel de santé dans ces cas ;

une lutte claire du ministère de la Santé contre la désinformation sur la situation épidémique chez les enfants et contre le dénigrement de la campagne de vaccination.

Soyez assuré que vous pourrez compter sur notre engagement et notre contribution pour servir au mieux la santé de nos concitoyens et des enfants de notre pays."