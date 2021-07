JO de Tokyo : de premiers cas de coronavirus détectés au sein du Village olympique

Les Jeux Olympiques de Tokyo font face à leurs premiers cas positifs au Covid-19 au sein même du Village olympique, ont annoncé les organisateurs ce dimanche 18 juillet, à cinq jours de l'ouverture des JO (23 juillet-8 août). Il s'agit de deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football et d'un membre de l'encadrement de la même équipe.

Ils ont été "isolés dans leur chambre et Tokyo-2020 leur apporte leurs repas", a indiqué un porte-parole du comité d'organisation, et leurs "contacts rapprochés ont été identifiés". Ces "contacts" ont aussitôt subi des tests nasopharyngés, s'ajoutant au contrôle salivaire quotidien des participants aux Jeux, ils devront "manger dans leur chambre, s'entraîner à part et prendre des transports séparés", a expliqué Pierre Ducrey, directeur adjoint des JO au sein du Comité international olympique (CIO). La durée de ces mesures de précaution, qui influent sur la vie de groupe comme sur la préparation de la compétition, dépendra du verdict du "centre de contrôle" anti-Covid au sein du village olympique.

La crainte d'un foyer de contaminations au sein du Village

Il ne s'agit pas des premiers cas de Covid-19 liés aux Jeux, puisque le CIO recensait dimanche 55 tests positifs parmi les 30.000 menés sur 18.000 sportifs, encadrants, officiels ou journalistes arrivés au Japon depuis le 1er juillet. Mais le premier foyer au sein du Village olympique illustre la crainte de contaminations en cascade dans ce lieu sans équivalent dans le monde sportif, mettant à l'épreuve les mesures anti-Covid préparées depuis des mois.

Depuis le printemps, le CIO a concentré ses efforts sur la vaccination des délégations puis sur le dépistage intensif des participants aux Jeux, la limitation des contacts et l'isolement immédiat des cas positifs. Par ailleurs, alors que le Village olympique a été conçu pour 17.000 personnes, seules "6.000" au maximum devraient y résider en même temps et la quasi-totalité des épreuves des JO se dérouleront à huis clos.