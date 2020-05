Joinville : deux écoles resteront fermées suite au dépistage positif à la Covid-19 de personnels d'école

L'initiative du maire de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) a porté ses fruits : sur une centaine de personnels, deux agents travaillant dans deux écoles de la ville ont été testés positifs à la Covid-19. Dès réception des tests ce dimanche 17 mai, Olivier Dosne a décidé de garder fermés les deux établissements en question, au moins jusqu'au lundi suivant.

Deux cas sur 110 agents

C'était une démarche "préventive", précise le maire, qui ne cache pas son sentiment sur la façon dont la crise des masques et équipements de sécurité des personnels médicaux et la crise des tests a été gérée par les autorités. Vendredi 15 mai, allant au-delà des recommandations de l'ARS, il a proposé à ses personnels municipaux qui préparaient la réouverture des classes, sur la base du volontariat, de savoir s'ils présentaient un risque de contamination pour leurs collègues, les parents et les enfants. 110 agents ont accepté de passer un test PCR et les résultats connus dimanche 17 au matin ont révélés deux cas positifs.

En contact avec des enseignants

Les deux personnels en question, une animatrice de l'école maternelle P'tit Gibus et une atsem de l'école maternelle Jean de la Fontaine, étaient asymptomatiques. "Les agents ont été en contact avec d'autre personnels, des enseignants notamment, puisqu'ils ont participé à toute la phase de pré-rentrée, pour mettre en place le protocole sanitaire, la préparation des équipements", poursuit Olivier Dosne. Dès la réception des résultats, il a prévenu l'académie de Créteil et la direction départementale de l'ARS. Une enquête est depuis lancée afin de déterminer les contacts qu'ont eu les deux agents.

Deux écoles fermées jusqu'au 25 mai

Compte-tenu de la situation, les deux écoles resteront fermées jusqu'au 25 mai, "sous réserve qu'on ne trouve pas d'autres cas", tient à avertir l'édile. Environ 50 enfants devront donc encore patienter une semaine avant de retrouver leurs enseignants et leurs camarades. Les six autres établissements rouvriront ce lundi 18 mai, comme prévu.