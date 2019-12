Joli cadeau de Noël : l'activité de chirurgie cardiaque maintenue aux Franciscaines à Nîmes

Nîmes, France

Premier a dégainer, le maire de Nîmes qui confirme dans un communiqué ce que tous attendaient, le renouvellement de l'activité de soin du service de chirurgie cardiaque de la clinique des Franciscaines. Un renouvellement accordé ce lundi par l'ARS Occitanie, l'Agence Régionale de Santé. L'organisme avait donné un avis favorable mais attendait - pour cette fin d'année - l'accord des régions PACA et Corse

La Ville se félicite du renouvellement de l’ARS à la Clinique des Franciscaines

C'est ce qu'écrit dans le communiqué le maire LR de Nîmes, Jean-Paul Fournier : « Cette reconduction était indispensable non seulement pour l’activité médicale et la reconnaissance de la qualité de soins apportés aux patients, mais aussi pour la survie économique de la Clinique avec le maintien des emplois, des équipes médicales, administratives et techniques ». Le maire de Nîmes aux cotés de nombreux élus du bassin de santé s'était mobilisé pour conserver cette activité.

La chirurgie cardiaque "pesait" près de 50% de l'activité de la clinique nîmoise

Un temps menacé, tous s'étaient mobilisés. Une pétition recueillant plusieurs dizaines de milliers de signatures avait vu le jour. Cela démontre "l’attente légitime des professionnels de santé de l’établissement et des patients afin de maintenir ce service sur Nîmes", souligne Jean-Paul Fournier. Le maire de Nîmes précise que "cette autorisation qui permettra aux 500 patients gardois atteints de pathologies cardiaques majeures d’être soignés à Nîmes, dans le seul service de chirurgie du Gard".