Joli démarrage pour la vaccination des enfants au centre de Serémange-Erzange

Alors que la vaccination des 5-11 ans peine à décoller (2.1% en Moselle, 2.37% au niveau national), une ligne dédiée aux enfants vient d'ouvrir au centre de vaccination du Val de Fensch, à Serémange-Erzange : 30 créneaux, tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h. Hier ils étaient tous réservés, idem pour la semaine prochaine. Un joli succès, alors que la vallée de la Fensch affiche l'un des taux de vaccination les plus faibles du département : un peu plus de 70% des habitants ont reçu une première dose, contre un peu plus de 75% en moyenne sur le département.

Vaccination de génération en génération

La raison de ce succès inattendu ? Selon Charlotte Barthel, chargée de mission santé à la communauté d'agglo du Val de Fensch et responsable adjointe du centre de vaccination, c'est peut-être lié au fait que les habitants de la Fensch se sentent en confiance ici : "Nous sommes ouverts depuis presque un an, nous avons rarement fermé nos portes. Souvent, les enfants qui viennent se faire vacciner ont leurs parents ou leurs grands-parents qui ont reçu leur première dose ici. C'est un centre familial, convivial, il y a de la place."

Charlotte Barthel, chargée de mission, présente la salle d'attente "spécial enfants". © Radio France - Magali Fichter

Pour les petits, un parcours dédié leur permet d'être séparés de la vaccination adultes. Ici, la salle d'attente comprend des jeux, des coloriages, des BD. Et le personnel soignant a l'habitude du jeune public, comme Monique, infirmière "et mamie", ou le docteur Patricia Belocchi, revenue de sa retraite pour la vaccination : "on passe plus de temps avec les enfants qu'avec les adultes, pour les rassurer, leur expliquer. J'essaie de les distraire, de leur poser des questions", ou de leur donner des conseils, comme à ce préado venu pour sa première dose : "Cet après-midi, il faut te reposer ! Pas besoin de mettre la table ou de ranger ta chambre." Un argument qui fait mouche.

Le personnel soignant a l'habitude des enfants © Radio France - Magali Fichter

Julie, onze ans, de Florange, est venue avec sa maman, Anne. "J'avais un petit peu peur au début, mais ils m'ont bien rassurée. Et ça ne fait pas du tout mal", assure-t-elle, pas même la petite piqûre sur le doigt effectuée avant le vaccin pour savoir si l'on a eu le Covid par le passé - auquel cas la deuxième dose ne sera pas nécessaire. Au début, dit la jeune fille, "je n'étais pas sûre de vouloir me faire vacciner, avec tout ce qu'on entend. Mais finalement, j'ai préféré ça qu'avoir le Covid".

Le test rapide pour savoir si l'on a eu le Covid par le passé : une piqûre sur le doigt, comme pour les diabétiques, une goutte de sang sur ce petit lecteur, et la réponse en quinze minutes. © Radio France - Magali Fichter

"Julie avait très peur de l'attraper et de contaminer quelqu'un, abonde sa maman. Sa grand-mère ne peut pas se faire vacciner pour raisons de santé, donc, plus on est nombreux à l'être autour d'elle, mieux c'est. Je sais que ça n'empêche pas complètement de l'attraper, mais au moins, si on peut éviter une forme grave, c'est toujours ça de gagné !"

Pour réserver des créneaux, il faut se rendre sur Doctolib. Attention, le prochain mercredi est a priori complet même si il peut y avoir des désistements. Et de nouveaux rendez-vous seront mis en ligne au fur et à mesure.