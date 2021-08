Josselin dans le Morbihan lance le premier centre de dépistage par autotests supervisés de Bretagne

Josselin, petite commune morbihannaise célèbre pour son château et son centre ancien, l’est désormais pour son centre de dépistage du coronavirus par autotests supervisés. Le principe est simple. Ceux qui n’ont pas de pass sanitaire viennent se tester eux-mêmes, sous la supervision d’un professionnel de santé, qui valide ensuite le résultat et, s’il est négatif, génère le fameux QR code valable 72 heures, en saisissant les informations sur le site de la CPAM.

Forte baisse de la fréquentation touristique

Si Josselin a été la première ville de Bretagne à proposer un tel centre, c’est parce que les professionnels du tourisme constatent une très forte baisse de la fréquentation, depuis la mise en place du pass sanitaire. « Cinq personnes se présentent par exemple à l’entrée du château, une seule n’ayant pas son pass sanitaire, les quatre autres faisaient demi-tour », explique Annick Cardon, l’adjointe en charge de la Santé.

Écoutez Annick Cardon, adjointe au Maire de Josselin, en charge de la santé Copier

90% sont en cours de vaccination

Le centre de dépistage par autotest de Josselin semble répondre à un besoin et ne vient pas enrayer la campagne de vaccination. « 90% des gens que nous recevons, sont en cours de vaccination. On a très très peu de personnes réfractaires au vaccin. On a d’ailleurs le discours de les encourager à se vacciner. Là, c’est une solution alternative », explique Annick cardon. Et ça concerne autant les locaux que les touristes, venus parfois de très loin, puisque le centre a accueilli des allemands, des espagnols, des anglais, des hongrois et « même deux ressortissants du Zimbabwe ».

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Même si la municipalité et son maire Nicolas Jagoudet se sont s’appuyés sur l’expérience du centre de vaccination éphémère mis en place au printemps dernier, il a fallu « trouver, un lieu, des professionnels de santé disponibles, des bénévoles et des élus qui portent le projet ». La ville a donc investi un local disponible juste derrière la mairie (la future médiathèque), rappelé des élus en vacances, puisé dans sa réserve citoyenne de bénévoles et bénéficié de la disponibilité de professionnels de santé. Comme le docteur Yves Le Poul, conscient que « tous les actifs sont dans leurs cabinet en consultation. Nous ne fonctionnons qu’avec des médecins retraités. Nous sommes précieux », dit cet ancien médecin hospitalier de Ploërmel.

Écoutez le reportage au centre de dépistage par autotests supervisés Copier

Gratuit, sans rendez-vous, le centre est ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 13h à 16h, jusqu’au 19 septembre.