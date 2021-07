"Jour de liberté" en Angleterre, la quasi-totalité des restrictions liées au Covid-19 sont levées

Les médias britanniques ont rebaptisé ce lundi "Jour de liberté" : le Premier ministre britannique Boris Johnson a levé presque toutes les mesures sanitaires liées au Covid-19, malgré une flambée des contaminations qui inquiète scientifiques et responsables politiques. "Si nous ne le faisons pas maintenant, on peut se demander si on le fera un jour. C'est donc le bon moment, mais nous devons procéder avec prudence", a annoncé le Premier ministre le 18 juillet, à la veille de la levée des restrictions.

Masques et distanciations sociales plus obligatoires mais "conseillés"

Les masques ne sont ainsi plus obligatoires, même dans les magasins et les transports, mais uniquement conseillés, tout comme la distanciation sociale. Les discothèques rouvrent également leurs portes, et les services au bar sont de nouveau autorisés dans les pubs. Enfin, les salles de spectacles et les stades peuvent accueillir leur public à pleine capacité.

Le but est de relancer l'économie britannique, l'une des plus affectée au monde par la crise sanitaire et les différents confinements. Pour justifier sa décision, Boris Johnson met en avant la stratégie vaccinale britannique. En Angleterre, 88% des adultes ont reçu une première dose du vaccin, et 68% d'entre eux sont complètement vaccinés.

50.000 contaminations par jour

Cependant, cette stratégie ne semble pas rassurer tout le monde, alors que l'Angleterre a atteint la barre des 50.000 contaminations quotidiennes au Covid-19, un chiffre stable depuis quelques jours. Le nombre d'hospitalisations et de morts restent bas mais ne cessent d'augmenter.

à lire aussi CARTE - Coronavirus : visualisez la progression de la vaccination en France

Même l'économie menace d'être paralysée puisque des millions de Britanniques doivent se mettre en quarantaine, après avoir été en contact avec des personnes testées positives au Covid-19. C'est d'ailleurs le cas de Boris Johnson et de son ministre des Finances, Rishi Sunak.

"La stratégie actuelle d'infection de masse risque de saper les efforts pour contrôler la pandémie, non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans d'autres pays"

Un groupe de scientifiques internationaux a d'ailleurs appelé Boris Johnson à revenir sur cette décision, le 16 juillet. "Le gouvernement britannique a une responsabilité à la fois nationale et mondiale, d'autant plus dans son rôle actuel de président du G7. La stratégie actuelle d'infection de masse risque de saper les efforts pour contrôler la pandémie, non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans d'autres pays", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le risque de ce relâchement soudain, selon les scientifiques, serait de voir émerger un nouveau variant capable de résister aux vaccins, mais aussi de paralyser totalement l'économie.