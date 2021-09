Journée Alzheimer : "On lutte contre cette maladie par la présence et par l'amour", confie Laurent Kerusoré

On connaît évidemment son personnage de Thomas Marci, dans la série Plus belle la vie. On connaît moins l'engagement du comédien Laurent Kérusoré dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ambassadeur de l'association France Alzheimer, invité de "Ma France", l'émission de Wendy Bouchard de 13h à 14h sur France Bleu, le comédien a livré un témoignage très émouvant à propos de la manière dont il a accompagné sa grand-mère, victime de la maladie.

Ils se rendent compte que leur tête n'est plus vraiment là, et c'est ce regard-là qui était le plus dur - Laurent Kérusoré, à propos de sa grand-mère

Laurent Kérusoré s'est confié sur les moments où il s'est senti le plus démuni face à sa grand-mère. C'était "face à son regard", a-t-il révélé. "Les gens qui connaissent cette maladie le savent, il y a des phases où les malades se rendent comptent des choses, a-t-il expliqué. "Enfin, c'est en tout cas ce qu'on croit : ils se rendent compte que leur tête n'est plus vraiment là, et c'est ce regard-là qui était le plus dur, a-t-il confié.

L'acteur a aussi évoqué les moments où sa grand-mère "partait dans ses histoires". "Moi je ne la contredisais jamais, a-t-il raconté. Je la laissais toujours partir dans ses trucs, et même si elle se répétait, je faisais comme si elle n'avait rien dit, pour ne pas la perturber, pour qu'au moins elle reste apaisée", a-t-il raconté. "Parce que souvent, les gens qui ont Alzheimer sont assez nerveux, et peuvent parfois être violents".

Le comédien pointe le manque de structures adaptées en France

Interrogé par Wendy Bouchard sur l'accompagnement à mettre en œuvre pour aider les 900.000 malades et les 3 millions de Français concernés, en incluant les aidants et les familles, le comédien a pointé le manque de structures : "La seule chose que je peux dire c'est qu'il faut les aider aux maximum" a-t-il affirmé. "Il y a des aides dans des associations, y a même des centres, moi j'ai de la chance parce qu'on pouvait, financièrement, mettre ma grand-mère dans un centre spécialisé Alzheimer. Elle avait cinq personnes rien que pour elle. Elle avait un petit appartement qui recréait un univers. Mais aujourd'hui, des structures, il en manque en France", a-t-il déploré.

"Le message que je pourrais donner, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible près d'eux", a conseillé Laurent Kérusoré. "On lutte contre cette maladie par la présence et, c'est bête à dire, mais juste par l'amour", a-t-il confié.

"Moi je caressais beaucoup ma grand-mère, je la touchais, je la maquillais, je la coiffais, pour qu'elle reste belle, qu'elle reste ma grand-mère", a-t-il poursuivi. "Parce parfois, elle n'était plus tout à fait ma grand-mère, même si elle l'était". "C'est compliqué à dire, c'est une drôle de pensée, mais il faut rester près d'eux et les aimer, et ne voir que la personne qu'on a aimé, puisque ça reste cette personne", a-t-il expliqué.

Aider sa grand-mère, "C'était une évidence pour moi", a confié Laurent Kérusoré. "Je suis un fils unique, un enfant adopté, donc ma grand-mère a été d'une présence extraordinaire dans ma vie", a-t-il livré. "Je trouve d'ailleurs que notre société manque un peu de discernement à ce sujet. On a tendance à oublier nos 'vieux'. Moi, "mes vieux', ça a été la plus grande richesse, et si aujourd'hui je suis bien, en paix et si j'ai trouvé ma voie, c'est bien grâce à eux", a-t-il rappelé.