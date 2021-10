Douleurs chroniques : non, ce n'est pas que "dans la tête", dit France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine

C'est la journée mondiale de lutte contre la douleur ce mardi. Elle est déclinée chez nous par des actions au CHU de Limoges ce mardi après-midi et par une grande visio-conférence de France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine, dont l'une des membres, Géraldine Boguillon, était ce mardi matin l'invitée de France Bleu Limousin à 8h15.

12 millions de douloureux chroniques, 70% d'entre eux sans prise en charge

"Il faudrait écouter les douloureux chroniques" a-t-elle plaidé, "la douleur, c'est cette chose qui s'installe en vous, que vous n'avez pas invitée, et avec laquelle vous devez cohabiter. Il fait faire avec, vivre avec, continuer à travailler" a expliqué Géraldine Boguillon, qui estime qu'il y a "12 millions de douloureux chroniques, sur 67 millions de personnes, ça fait beaucoup" et qu'il y a aussi "des enjeux économiques, la surconsommation de médicaments, les arrêts de travail".

"Ca commence à évoluer" a-t-elle reconnu, prenant "l'exemple des femmes, qui se négligent souvent et apprennent à faire avec la douleur, et en silence. La douleur des règles ou l'endométriose, cela fait des siècles qu'elles font avec". L'écoute et la prise en compte du milieu médical sur la douleur "est en train de changer, même s'il reste beaucoup à faire, mais les 136 Clud (NDLR : Comités de Lutte contre la Douleur) manquent de moyens, donc c'est compliqué de prendre en charge les douloureux chroniques" a dit Géraldine Boguillon.

On cherche comment on doit faire, on bidouille, et on fait avec...

Quant à l'expression célèbre "vous n'avez rien, c'est dans la tête", Géraldine Boguillon assure que "les douloureux chroniques entendent ça régulièrement. 70% des 12 millions de douloureux chroniques n'ont pas de prise en charge adaptée. C'est la différence avec la douleur aigüe, où il y a une prise en charge rapide, et le douloureux chronique, qui fait avec. Et on lui dit effectivement - c'est dans la tête - et il doit s'organiser pour continuer à vivre. On cherche comment on doit faire, on bidouille, et on fait avec".

Géraldine Boguillon a enfin plaidé pour un vaste plan anti-douleur. "C'est en cours, on se penche véritablement sur ce problème, et le monde associatif interpelle régulièrement" les autorités. "Cette journée mondiale est là aussi pour interpeller le Ministère de la Santé" a-t-elle conclu.