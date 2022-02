Journée contre le cancer : la Ligue interpelle les candidats à la présidentielle

1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 se verra diagnostiquer d'un cancer avant ses 85 ans. Mais le cancer n'est pas une fatalité : c'est ce que rappelle la Ligue contre le cancer, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie. Elle formule 10 propositions et demande aux candidats à la présidentielle de se prononcer. En voici les principales.

Améliorer le dépistage

Le dépistage est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour détecter un cancer à un stade précoce. Il augmente fortement les chances de survie et réduit les séquelles à l’issue du traitement. Or, depuis dix ans, le taux de participation au dépistage des cancers n’a fait que diminuer. Le covid a même provoqué une chute de 21% des dépistages lors du premier confinement, en 2020.

D’autant que la France est loin derrière ses voisins européens : 50% de participation au dépistage du cancer du sein en 2020 face à 78% pour les Pays-Bas. Des moyens plus conséquents doivent être investis dès maintenant pour le déploiement des programmes de prévention.

En finir avec le tabac

1 cancer sur 3 est du au tabac, et le tabagisme fait plus de 75.000 victimes chaque année en France. Il faut donc aider les fumeurs et protéger les jeunes générations de l’entrée dans cette addiction, en allant plus loin dans les mesures.

La Ligue propose notamment de généraliser l’interdiction de fumer aux abords de tous les établissements scolaires. Elle veut aussi frapper en fort en faisant de la France un pays "zéro tabac" en 2030.

Mieux sensibiliser sur les dangers de l'alcool

L’alcool est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer, après le tabac. Il est le premier facteur de risque évitable du cancer du sein.

La Ligue souhaite un investissement massif dans le "Dry January", ce mois sans alcool respecté par de plus en plus de Français après les fêtes. Elle recommande aussi d'augmenter les taxes sur l'alcool.

La France est l’un des pays les plus consommateurs d’alcool. Un changement ne pourra s’opérer sans un repositionnement ferme vis-à-vis des lobbies alcooliers, précise la Ligue.

Réduire la pollution de l'air

Chaque année en France, la pollution aux particules fines fait 40.000 morts.

La Ligue propose plusieurs mesures concrètes : généraliser les rues scolaires (rues à l’accès interdit aux véhicules, a minima, aux heures d’entrée et de sortie de l’école), augmenter les moyens investis dans la recherche pour établir les liens entre pollution (polluants et pesticides) et cancer, accompagner la mise en place de Zones à Faibles Émissions (développement des transports en commun, prêt à taux zéro pour le renouvellement des véhicules, etc.)

Mais aussi...