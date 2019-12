A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, une opération de dépistages gratuits a été organisée à la Maison de l'Emploi et de la Formation d'Aubusson.

Journée d'information et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles à Aubusson

Les deux animatrices de santé publique, l'infirmière et la médecin du CEGIDD devant le stand de prévention

Aubusson, France

L'opération est très rapide. L'infirmière commence par vous faire une petite piqûre sur le bout du doigt pour récupérer une goutte de sang, puis elle mélange la goutte avec un solvant et enfin, elle verse l'ensemble obtenu dans une sortie de petit contenant en plastique. Quelques minutes plus tard, on observe le fond du contenant. Si seul un point de couleur est apparu, alors tout va bien. La présence du sida ou de la syphilis se manifestent par l'apparition de points supplémentaires.

C'est le CeGIDD, le Centre de dépistage anonyme et gratuit de Guéret, qui s'est déplacé ce mercredi 04 décembre à la Passerelle, la Maison de l'emploi et de la formation d'Aubusson, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le SIDA. Ils ont réalisé gratuitement ces opérations de dépistages à la demande. Dans la matinée, sept personnes sont venus se faire dépister.

En parallèle, deux stands d'information étaient tenus à La Passerelle, l'un par le planning familial du Plateau de Millevache et l'autre par deux animatrices de santé publique de l'Agence régionale de santé. Histoire de rappeler que même si le nombre de personnes infectées par le SIDA continue de baisser, la maladie est toujours là, d'autres IST existent, et qu'il est donc toujours indispensable de se protéger.