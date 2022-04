A l'hôpital de Niort, une journée pour informer sur l'intérêt de la vaccination contre le papillomavirus

C'est la semaine européenne de la vaccination. A Niort, l'hôpital organisait ce jeudi 28 avril une journée tourné plus spécifiquement autour du papillomavirus. Virus qui peut être à l'origine de cancers comme celui de col de l'utérus. Un vaccin existe pour les jeunes filles de 11 à 14 ans en schéma deux doses. Un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans avec trois doses. Et depuis 2021, ce vaccin s'adresse aussi aux garçons. Pas encore de données les concernant mais chez les jeunes filles de 15 ans, "on est à environ 50% de vaccination première dose. Ce n'est clairement pas assez", indique le docteur Simon Sunder, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Niort.

Plusieurs raisons selon le médecin : il est fait à l'adolescence, il ne fait pas partie des vaccins obligatoires, et puis il y a eu l'effet des controverses vaccinales "sur le fait qu'il pourrait y avoir des maladies auto-immunes notamment la sclérose en plaque. Mais il a été clairement démontré que ce n'était pas le cas, il n'y a pas plus de problème que dans la population générale", insiste le docteur Sunder qui rappelle que "c'est un vaccin qui a du recul, on a commencé à vacciner largement depuis 2007".

Le papillomavirus responsable de 6000 cancers par an

Le papillomavirus est responsable d'environ 6000 cancers tous les ans en France dont 3000 cancers du col de l'utérus. "On sait que le cancer du col de l'utérus, il est tout le temps dû au papillomavirus. C'est-à-dire que si tout le monde était vacciné contre le papillomavirus on pourrait voir disparaître le cancer du col de l'utérus. Alors par aujourd'hui. Il faut 20 ans a peu près pour développer un cancer. Mais les personnes vaccinées aujourd'hui seront vaccinées contre le cancer du col de l'utérus", explique le Dr Sunder. Ce cancer provoque 1000 décès chaque année en France.

Les garçons eux peuvent avoir "des cancers plus rare, du pénis, de la gorge, de l'anus. Et puis en étant vacciné, on ne transmet pas".

Il ne faut pas qu'on remette en cause tout ce qu'on a acquis

Les vaccins qui n'ont jamais été autant d'actualité avec le coronavirus. Et, dans le même temps, on reparle de certaines maladies comme la rougeole. "Avec la crise covid, il y a des reculs de la vaccination, à l'échelle mondiale. La rougeole a fait un bond de plus de 80%. C'est une maladie qui n'a pas disparu, qui ne demande qu'à réapparaître, qui est très contagieuse et dont l'impact peut-être grave".

"Peut-être qu'il y a un ras-le-bol sur les vaccins ça peut aussi se comprendre, on a envie de passer à autre chose", note le Dr Sunder. "Mais il ne faut pas qu'on remette en cause tout ce qu'on a acquis. C'est vrai qu'en France on a une certaine défiance vis-à-vis de la vaccination qui était en train de s'estomper ces dernières années. Il faut qu'on arrive à garder cette dynamique".