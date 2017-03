Journée de l'audition : "le casque moins mauvais que les oreillettes"

C'est la vingtième journée nationale de l'audition ce jeudi. À cette occasion, un sondage nous apprend que 91% des 15-17 ans écoutent de la musique tous les jours depuis leur téléphone portable et, souvent, en faisant souffrir leurs oreilles.

Les adolescents écoutent de la musique et ils en écoutent longtemps et fort. Selon une étude publiée en 2015, "40% des jeunes écoutent plus de 2h30 de musique par jour", se souvient Hélène Fourrage, la directrice de "Peace and lobe" qui organise des concerts de prévention dans les collèges et les lycées des Pays-de-la-Loire. "Et ils aiment l'écouter à fort volume". Se déconnecter des portables, c'est d'ailleurs le thème de la journée de l'audition ce jeudi.

10% des 12-25 ont déjà des pertes d'audition et des problèmes de surdité

On se fait souvent la réflexion dans la rue ou dans les transports en commun, quand on croise quelqu'un dont on entend nettement la musique, même s'il a un casque ou des oreillettes, "mais il va devenir sourd" ! "C'est vrai que c'est le risque", confirme Hélène Fourrage. "Il y a plusieurs études qui montrent que les 12-25 ans ont déjà de gros problèmes d'audition. 10% d'entre eux ont déjà des pertes conséquentes, voir des surdités. Maintenant, c'est pas que les jeunes, c'est un phénomène de société".

Le casque est meilleur parce qu'avec les oreillettes, le son est au plus près des tympans

Et puisqu'on a du mal à s'en passer, il y a quelques conseils à suivre pour écouter de la musique sans se faire trop de mal. "Déjà, entre le casque et les oreillettes, il y a une différence. On ne cesse de conseiller les casques puisqu'ils englobent les oreilles et qu'il y a une meilleure perception, alors que l'oreillette va directement dans l'oreille et se rapproche au plus près des tympans." Ensuite, ce qui est important à prendre en compte, plus que le volume, c'est la durée d'écoute. "C'est le premier message qu'on donne aux adolescents : si vous voulez écouter de la musique le plus longtemps possible, faites attention à votre volume et à votre durée d'écoute. Et, en général, sur la durée, ils arrivent à faire un peu plus attention. Après ce sont des adolescents... Donc, ce qu'on espère, c'est que les conseils qu'on leur donne maintenant porteront leurs fruits quand ils seront adultes".