Journée mondiale de l'autisme : à Poitiers une maman témoigne

C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, ce dimanche 2 avril. Un handicap, encore méconnu et mal considéré alors qu'il qui touche en France 100 000 jeunes. A Poitiers, une mère témoigne.

Depuis presque 15 ans et la naissance de sa fille, Samira se bat tous les jours. Dès les premiers mois elle remarque que Lutèce est différente des autres enfants. "Elle fuyait mon regard", se souvient-elle. "Au supermarché, elle semblait torturer". Son premier combat c'est la pose d'un diagnostic. De pédiatres en psychiatres elle cherche à savoir.

C'est rien, seulement un trouble du comportement, ne vous inquiétez pas, m'a dit le médecin.

C'est trois ans plus tard, au moment de l'entrée à l'école qu'elle découvre tout presque par hasard. "C'est la directrice de l'école qui m'a téléphoné énervée. Comment avez-vous pu me cacher que votre fille est autiste ? L'autisme, je ne savais même pas ce que c'était. Je croyais que c'était un problème avec les oreilles". La petite fille est pourtant suivi à l'hôpital Laborit à Poitiers. Pour sa mère c'est un choc. Elle prend un rendez-vous avec le psychiatre qui dédramatise la situation. "C'est rien, seulement un trouble du comportement, ne vous inquiétez pas".

J'allais à la médiathèque pour me renseigner. On apprend sur le tas. on fait tout éducateur, infirmière, professeur.

Sauf que toute la vie de Samira bascule. Son enfant, autiste, est refusé à l'école. Le reste du temps Lutèce doit le passer à la maison. "Le diagnostic tombe, mais il n'y a presque aucune prise en charge. C'était impossible pour moi de reprendre un travail". Avec deux autres enfants, Samira s'occupe à plein de temps de sa fille, complètement livrée à elle-même. "J'allais à la médiathèque pour me renseigner sur l'autisme. On apprend sur le tas. On fait tout éducateur, infirmière, professeur." il faut gérer les crises de sa fille qui est d'abord dangereuse pour elle-même. "Elle cassait tout dans la maison, faisait des nuits blanches, elle s'est même jetée par le balcon". Sans travail, très vite les difficultés deviennent aussi financières.

[A l'école], ils ne voulaient pas d'elle.

Sous le regard réprobateur des autres parents, Samira se bat d'abord pour que sa fille est une heure d'école par semaine avec une auxiliaire de vie scolaire. "Ils ne voulaient pas d'elle et s'inquiétaient pour leurs propres enfants, alors qu'elle ne venait qu'une heure par semaine!" Dès l'ouverture d'une classe spécialisée à Poitiers, elle réussit à inscrire sa fille. Un soulagement pour cette maman qui voit la voit enfin progresser.

Que deviendra-t-elle si je pars avant ?

Elle se tourne aussi vers l'association Alepa, qui propose des activités sportives aux enfants autistes. A 15 ans, Lutèce sait maintenant lire et écrire. Cette adolescente, incapable enfant de demander un verre d'eau, aime faire les boutiques avec sa maman. De petites victoires pour Samira. "Je suis fière d'elle". Mais le combat n'est pas terminé, car il faut penser à l'avenir. La jeune fille sera bientôt majeure et là encore aucune structure vraiment adaptée ne peut l'accueillir. "Que deviendra-t-elle si je pars avant ? ", s'inquiète la maman. "Qui s’occupera d'elle? Ça me fait peur et ça me fait mal".

Une journée d'échanges, avec des animations, jeux et conférences est organisée, ce dimanche 2 avril à Poitiers, au parc des Prés Mignon, par l'association ALEPA, Activités et loisirs éducatifs pour personnes avec autisme. A partir de 11h