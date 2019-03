Journée de la trisomie 21 : "ils dégagent tellement d'amour qu'on ne peut pas les regretter"

Pour la journée de la trisomie 21, nous avons rencontré Ségolène Rollier, une Nantaise maman d'une petite fille "avec un chromosome en plus". Elle nous a confié ses bonheurs et ses espoirs pour sa petite Charlotte.

Loire-Atlantique, France

En lien avec la journée mondiale de la trisomie 21, une expo photo a lieu à Paris. Elle rassemble des portraits de jeunes trisomiques, sélectionnés parmi 300 photos de bébés, d'enfants et de jeunes adultes de tout la France, à découvrir sur le site de l'association Tombée du nid. Parmi ces photos, il y a celles de Charlotte, 6 ans, qui habite en Loire-Atlantique avec sa famille. Sa maman, Ségolène Rollier, s'est confiée, ce jeudi matin, sur France Bleu Loire Océan.

C'est important de montrer que, ces enfants, ils sont beaux !

"Nous avons accepté que Charlotte soit prise en photo parce que c'était une façon pour nous de montrer un beau visage de tous ces enfants porteurs de trisomie 21. De banaliser le regard et de montrer à tous qu'ils sont beaux !", explique Ségolène Rollier. Et c'est vrai que sur les photos, on voit surtout que Charlotte est espiègle. "C'est vrai que c'est une coquine", confirme sa maman, dans un sourire. "Pleine de vie, pleine de joie. Au delà de ce chromosome en plus, c'est une petite fille comme les autres avec son caractère, ses bons côtés, ses moins bons... Et je suis contente que ce photographe ait vu autre chose que sa trisomie à travers les belles photos qu'elle a prises de Charlotte".

Il faut un peu plus l'aider avec certaines choses, mais elle ne nous prend pas cinq fois plus de temps que nos autres enfants

La vie avec Charlotte nécessite tout de même de s'adapter, mais finalement, pas beaucoup plus qu'avec un autre enfant poursuit Ségolène Rollier. "C'est vrai que ça entraîne beaucoup de rendez-vous mais nous avons d'autres enfants que Charlotte et, au final, elle nous prend pas forcément beaucoup, beaucoup plus de temps. Elle est un peu têtue, de temps en temps il faut un peu plus l'aider avec certaines choses. Mais c'est pas forcément elle qui nous pose le plus de soucis".

Pour l'école, on a beaucoup de chances

Et à l'école aussi, ça se passe très bien. "On a beaucoup de chance". À six ans, Charlotte refait une troisième année de maternelle et "elle a la chance d'avoir une maîtresse et un maître formidables, qui la tirent vers le haut, l'acceptent comme elle est et qui sont toujours très positifs. C'est pareil avec les autres enfants. Ils l'acceptent comme elle est, elle est invitée aux anniversaires... L'école, ça se passe bien. Vraiment".

Un jour, elle sera amenée à travailler et à gagner une certaine forme d'autonomie

Depuis la naissance de Charlotte, Ségolène Rollier n'a jamais eu à essayer de regards désagréables dans la rue, "ou alors je ne me souviens plus". Et elle a beaucoup d'espoirs pour l'avenir de sa fille quand elle voit des initiatives comme le restaurant "Le reflet", à Nantes, qui tournent grâce à des cuisiniers et des serveurs "avec un chromosome en plus". "On sait qu'un jour elle sera amenée à travailler et à gagner une certaine forme d'autonomie. Et pourquoi pas, c'est vrai, dans un restaurant comme celui-là. Surtout qu'elle aime beaucoup cuisiner."

Il faut des moyens pour qu'ils aient une belle vie quand ils seront adultes

Mais il reste encore beaucoup à faire pour accompagner au mieux les adultes trisomiques. "L'autonomie complète pour tout, elle est illusoire. Donc il faut vraiment que des moyens soient mis en place pour qu'ils aient leurs appartements, avec des aides humaines, et qu'ils arrivent à avoir leur vie personnelle et leur vie professionnelle quand ils seront adultes." Et surtout, avoir une belle vie. "Et aimer. Ces enfants, ces adultes, ils nous ramènent à la chose la plus importante : aimer. Ils dégagent tellement d'amour qu'on ne peut pas les regretter", conclut Ségolène Rollier.