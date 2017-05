Journée de lutte contre l'obésité : une diététicienne dans les cantines de Poitiers

La lutte contre l'obésité, ça passe par l'éducation à la nutrition et à l'alimentation. Un combat qui démarre dès l'école. A Poitiers, la ville s'est engagé depuis 1996 sur ce terrain en engageant spécialement une diététicienne pour élaborer les repas dans les écoles.

En recrutant spécialement une diététicienne pour veiller à l'équilibre nutritionnel des repas scolaires, Poitiers s'est positionnée comme une ville pionnière en matière de santé nutritionnelle. Depuis 1996 en effet, une spécialiste de la nutrition intervient en amont pour élaborer les repas de cantines sains et équilibrés :

"On veille à élaborer des repas peu riches en lipides et sucres rapides. on limite donc les frites, la charcuterie et les mousses au chocolat et on privilégie les des fruits et des légumes cuits et crus. On s'aperçoit d'ailleurs que les enfants aiment ça. il suffit de les présenter de manière à leur donner envie d'en manger. parfois, il suffit d'éplucher et de couper la pomme pour qu'ils en mangent plus volontiers", explique Noémie Raveneau, la diététicienne, responsable nutrition et qualité à la municipalité de Poitiers.

4 500 repas scolaires servis chaque jour à Poitiers

Chaque jour, ce sont 4 500 repas qui sont distribués dans les cantines scolaires. Et outre la qualité nutritionnelle, Noémie Raveneau veille aussi à la fréquence des plats servis :

" Tous les jours, la moitié de la garniture doit être constituée de légumes cuits ou crus. Pour ce qui est des fruits : chaque semaine, on est censés proposer au moins 8 desserts sur 20 composés de fruits crus et à Poitiers, on est à 12", souligne la spécialiste.

Un label PNNS, programme national de santé nutrition

Avec un tel positionnement la ville de Poitiers a été labellisée PNNS en 2008 . Le Programme national nutri-santé (PNNS) est un plan de santé publique qui vise à améliorer la santé de population en agissant sur l'axe nutrition-alimentation. Il est revu tous les 4 ans. Le prochain doit sortir courant 2017 justement. Et il est nécessaire car la France comme d'autres pays d'europe ou du monde souffre de plus en plus d'obésité : depuis l'étude Obépi 2012, on parle de 15% de la population adulte atteinte en France et d'après un dernier rapport de l'OCDE ce chiffre pourrait grimper à 21% d'ici à 2030. Cela reste en deçà des 38% de personnes obèses que comptent actuellement les Etats-Unis, mais le phénomène doit être pris en compte. Chez les plus jeunes, pas de chiffres précis, mais une certaine prévalence : le chiffre est en constante hausse.

Rappelons que l'obésité se mesure par l'IMC, indice de masse corporelle qu'on calcule en divisant le poids par la taille au carré. Au dessus de 25 vous êtes en surpoids. Au dessus de 30, en obésité. Avec les aggravations de santé que cela suppose : sédentarité, difficultés respiratoires, risque de diabète, etc.

Bien manger, ça s'apprend très jeune

A Poitiers, Noémie Raveneau intervient aussi dans les classes pour éduquer les enfants aux bons réflexes nutrition et santé. Car bien manger, ça s'apprend très tôt.

"J'explique aux enfants comment composer un repas avec les différents groupes d'aliments et je leur explique à quoi servent ces groupes alimentaires, comment est-ce qu'ils agissent sur la physiologie. je leur apprend aussi à distinguer la satiété. C'est la différence entre l'envie de manger et le besoin de se nourrir !"

Prochaine action de nutri-santé : le 20 juin 2017 avec l'opération Fraîch'attitude; la fête des fruits et légumes frais dans les écoles de Poitiers.

Un centre régional pour le traitement de l'obésité adulte

Dans la région, il existe un centre spécial de traitement de l'obésité chez les adultes. Melioris-Logis des Francs est situé à Cherveux dans les Deux-sèvres. Il accueille 20 pensionnaires par programme de 4 semaines. Il faut être envoyé pour un médecin traitant pour intégrer le service.

Encadré par des spécialistes : médecins, diététiciens, "diabétologues", kinés, cuisiniers et profs de sports, les patients obèses ré-apprennent à bouger, faire leurs courses et manger.

Au programme : de la marche, de l'aquagym, du yoga. Mais aussi des atelier courses : une petite visite au supermarché du coin pour apprendre à déjouer les pièges des étiquettes produits. Des cours de cuisine aussi pour réduire les graisses et le sucre ajouté.

Après leur traitement, les anciens pensionnaires sont suivis par des visites régulières.