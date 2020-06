Hôpital : les soignants mobilisés mardi en Côte-d'Or

Le personnel soignant mobilisé en Côte-d'Or mardi 16 juin 2020, à l'appel de plusieurs syndicats et de collectifs. Parmi les revendications, de meilleurs salaires et des effectifs renforcés, notamment avec la titularisation des CDD.

Le déconfinement désormais bien acté, les personnels soignants des hôpitaux lancent un appel national à manifester, mardi 16 juin 2020. Une journée d'action organisée par plusieurs syndicats dont la CGT, FO, SUD, ou l'UNSA et de collectifs, comme Inter-hôpitaux ou Inter-urgences. Principales revendications : une hausse des salaires et des effectifs, pour améliorer les conditions de travail. Une mobilisation pour se faire entendre en plein "Ségur de la santé", cette concertation sur le futur du système de santé lancée par le gouvernement. Anne-Maire Poisot, secrétaire de la CGT Santé en Côte d'Or, espère que "la population qui nous a soutenu pendant le confinement, par des dons et des applaudissements sera ralliée à notre cause, pour avoir un rapport de force significatif".

Des mobilisations dans plusieurs villes du département

L'USD-CGT Santé en Côte-d'Or appelle à manifester dans plusieurs ville du département