Journée des aidants : "Avec le covid, j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir"

En France, les aidants sont plus de 8 millions. Ils veillent sur un parent, un enfant ou un conjoint malade et la crise sanitaire ne les a pas épargné. Ce mercredi 6 octobre, ils sont mis à l'honneur à l'occasion de la journée nationale des aidants.

Aider un proche malade ou handicapé à s'habiller, faire sa toilette, manger... Ils sont plus de 8 millions en France à vivre cette situation au quotidien : les aidants. Bernard, un deux-sévrien de 82 ans en fait partie. Il veille sur sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 1976. Mais depuis le début de la crise sanitaire, il peine à sortir la tête de l'eau. "Il y a eu des services arrêtés, les aides ménagères par exemple, explique-t-il. Ça m'oblige à tout gérer dans la maison, de la cuisine aux courses. J'ai cru que je n'allais pas m'en sortir."

Des aidants sont sortis de cette période meurtris, fatigués, épuisés — Alain Claeys, président de France Alzheimer 86

Il n'est pas le seul dans cette situation : d'après Alain Claeys, le président de France Alzheimer 86, "il y a des aidants qui sont sortis de cette période _meurtris, fatigués, épuisés_. Un aidant ne peut pas être en première ligne 7 jours sur 7, 24h sur 24, quel que soit l'amour qu'il porte au malade." Parfois, l'aidant tombe malade, ou "disparait avant la personne aidée", ajoute-t-il.

Avec la fermeture des hôpitaux de jour, et l'arrêt des visites, la solitude a été particulièrement pesante pour les aidants pendant ces deux dernières années de pandémie. "J'étais beaucoup plus seul, reconnait Emile, dont l'épouse souffre aussi d'Alzheimer. J'étais loin de la famille, loin des amis". "Je me suis retrouvé isolé dans tout ce marasme", complète André.

Une dégradation de l'état de santé des malades

Cet isolement a également eu de graves conséquences sur l'état de santé de sa femme, qui perd peu à peu la mémoire. "Le covid a fait progresser la maladie, regrette-t-il, parce qu'on n'avait pas d'activité, on ne rencontrait personne. Elle a beaucoup moins de repères aujourd'hui, elle abandonne les petites activités ménagères."

Pour réduire ce sentiment de solitude et soulager les aidants en cette période difficile, l'association France Alzheimer organise des séjours pour les malades et leurs proches. Son antenne des Deux-Sèvres est en ce moment en Bretagne, "pour que les aidants aillent faire un petit tour le long de la côte, pendant que l'on s'occupe des malades, indique Henriette Felon, la présidente. Comme ça, les aidants peuvent souffler."