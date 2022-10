Journée des aidants : "quand on est aidant, on ne peut pas répondre à tout"

Annick Minotta est bénévole au comité Loire de la Ligue contre le cancer. Elle côtoie régulièrement les malades, mais aussi leurs proches, et intervient dans un programme dédié aux aidants. "C'est un programme en cinq séances qui leur permet de faire une parenthèse, de s'occuper un peu d'eux et d'éviter de craquer", commente la bénévole. Parce qu'il est essentiel quand on est aidant, ajoute Annick Minotta, de se rappeler que "nous avons tous des limites, et que quand on est aidant, on ne peut pas répondre à tout".

Entre 8 et 11 millions de personnes sont aidants en France. Et ils sont 6 sur 10 travailler, indique l'Ocirp, l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. "C'est possible mais difficile de combiner les deux", affirme Annick Minotta. D'autant que le nombre d'heures consacrées au proche dans le besoin augmente : il passe de 8h30 en 2021 à 10h50 en 2022.

