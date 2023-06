Journée du don d'organes en Mayenne : "C'est miraculeux, la vie est belle"

De nombreux patients, des nouveau-nés aux personnes âgées, sont sauvés grâce à une greffe d’organes ou de tissus. Les besoins ne cessent de croître en raison du succès de cette technique médicale de plus en plus efficace. Or, le don d’organes, indispensable à la greffe, reste un geste qui ne va pas forcément de soi et dont il est encore difficile de parler, dans la mesure où il concerne souvent la mort, hormis certains tissus et organes comme le rein.

En 2022, 5.495 personnes ont été sauvées grâce à un don d'organe. Mais il y a 10.000 patients inscrits en liste d'attente.