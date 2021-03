Un constat en cette journée mondiale du sommeil, il est plus difficile de dormir paisiblement depuis le début de la pandémie. Le responsable du laboratoire du sommeil au Centre Hospitalier Alpes-Léman en Haute-Savoie, reçoit 10 à 15% de patients souffrant d'insomnie en plus.

Journée du sommeil : 10 à 15% d'insomniaques en plus depuis la pandémie au Centre Hospitalier Alpes-Léman

La 21ème journée mondiale du sommeil met en lumière nos difficultés à nous endormir en cette période de crise sanitaire. D'après le responsable du laboratoire du sommeil du Centre Hospitalier Alpes-Léman en Haute-Savoie, il y a 10 à 15% de patients supplémentaires souffrant d'insomnie.

"Tous les milieux socio-professionnels sont touchés." - Dr Guillaume Galmace du CHAL de Contamines-sur-Arve

Pas de discrimination dans le monde paradoxal. "Tous les milieux socio-professionnels sont touchés" explique le Dr Guillaume Galmace, le responsable du laboratoire du sommeil du CHAL.

En cause bien sûr, le stress et la perte du lien social, "mais aussi les ruptures de rythmes" ajoute le spécialiste du Centre Hospitalier Alpes-Léman. Que ce soit au niveau social, alimentaire ou physique. Sans parler "des ruptures professionnelles qui font que les personnes se sentent vraiment en difficultés et en souffrance" explique le médecin. L'utilisation des écrans en très forte augmentation également depuis le début de la pandémie est un facteur de troubles.

Pour comprendre vos troubles du sommeil, obtenir des conseils ou des explications sur l'apparition d'insomnies par exemple, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance propose tout au long de ce vendredi 19 mars des conférences en ligne et des Facebook live.