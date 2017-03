Journée du sommeil : "je vis mes cauchemars et je donne des coups à mon mari, parfois je pleure, je hurle"

C'est ce vendredi la 17e journée du sommeil. A Poitiers, le centre du sommeil du CHU est un des plus importants de France. Il accueille chaque année 2000 patients. Et plusieurs d'entre eux souffrent de nuits très agitées, de cauchemars à répétition. Rencontre avec Eugénie, Jacky et leur conjoint.

Jacky, 65 ans, a les yeux cernés. Il le dit lui-même, ses nuits sont un enfer : "je dors très mal, j'ai des nuits très agitées et je me réveille le matin déjà fatigué". Ce retraité, atteint de la maladie de Parkinson, fait des cauchemars qu'il vit littéralement.

Des cauchemars qui transforment leurs nuits... en cauchemars

Au réveil, Jacky ne se souvient de rien mais sa femme, Colette, ne peut s'enlever les images de la tête. "Ce sont de coups de poings qui peuvent être dans le vide ou sur moi, explique Colette en souriant. Parfois, il a peur. Une fois, il croyait tomber, une autre fois c'est quelqu'un qui m'attaquait et il voulait me sauver".

La première fois que c'est arrivé, il s'est éjecté du lit et ça m'a fait drôle. Je l'ai retrouvé à genoux, et il m'a dit "bah tu parles, je suis gardien de but, je viens de plaquer le ballon", et il dormait encore" - Colette

Cela fait des années maintenant que Jacky fait des cauchemars toutes les nuits, parfois plusieurs fois par nuit. Le couple préfère en rire mais les troubles du sommeil sont très handicapants. Colette dort mal, elle est toujours sur le qui-vive. Jacky lui est éreinté : "je ne croyais pas être capable de ça, ce n'est pas une vie".

2000 personnes franchissent chaque année les portes du centre du sommeil de Poitiers

Pour se soigner, Jacky va passer une nuit à l'hôpital de Poitiers pour enregistrer son sommeil. Cela s'appelle une polysomnographie. Les médecins vont ainsi pouvoir observer la composition de son sommeil et les possibles anomalies respiratoires ou neurologiques. Au centre du sommeil du CHU de Poitiers, les demandes explosent depuis environ cinq ans. Le délai pour obtenir un rendez-vous est de trois mois minimum.

Eugénie, elle, a déjà passé une polysomnographie mais cela n'a rien révélé. Cette retraitée de 76 ans vit les mêmes troubles que Jacky. "Je donne des coups à mon mari, parfois je pleure, je hurle", confie Eugénie. Son mari, Alain, très présent à ses côtés, tente à chaque fois de la rassurer. "Je la prends dans mes bras pour la calmer, raconte Alain. C'est pratiquement 3-4 fois dans la semaine."

Le couple raconte plusieurs épisodes violents. Une fois par exemple où Eugénie est tombée du lit, une autre fois où elle a crié en prononçant des phrases incompréhensibles. "On a l'impression qu'elle se dispute avec quelqu'un", souligne Alain. Pour la retraitée, c'est très éprouvant. Et elle l'avoue aujourd'hui, elle est effrayée : "des fois, mon mari ne comprend même pas ce que je dis. J'ai tellement peur que je ne veux pas me rendormir pour que le rêve ne continue pas".

Je suis très fatiguée. Le médecin dit que je vis mes cauchemars, que je rentre dans mes cauchemars. Aujourd'hui, j'ai peur de mes rêves" - Eugénie

Dans le cadre de la journée du sommeil, une conférence sur les apnées du sommeil et des dépistages sont organisés à la Polyclinique de Poitiers de 9h à 17h. Le CHU de son côté propose des stands d'information sur le sommeil de 10h à 17h.