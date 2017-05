Journée européenne de l'obésité : "Je n'avais pas conscience que c'était une maladie"

Mardi 23 mai, c'est la Journée européenne de l'obésité. En France, 6,5 millions de personnes sont touchées. En plus de la souffrance physique, il y a la souffrance mentale et le regard des autres à supporter pour ces malades.

Carole Bargier souffre d'obésité depuis son enfance. Mais depuis quelques mois, les choses évoluent pour cette Rochelaise, de 43 ans. "Au mois de décembre, je pesais 152 kilos, puis j'ai été opérée d'un bypass [gastrique] en février. Maintenant je pèse 123 kilos", explique-t-elle. Le chemin sera long encore avant de passer sous la barre des 100 kilos, son objectif. Mais elle y croit.

"J'ai fait énormément de régimes, j'étais toujours dans la culpabilité - Carole Bargier

Si Carole Bargier a choisi de subir cette opération pour réduire la taille de son estomac, c'est pour de bonnes raisons : "Je faisais de l'hypertension artérielle à 43 ans, c'est important. Et puis je me disais que si je voulais voir mon fils grandir, en bonne santé, il fallait que je fasse quelque chose". Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ignorent ou ont du mal à comprendre que l'obésité est une maladie. D'ailleurs, cette infirmière libérale, a aussi eu du mal à le reconnaître et à l'accepter : "J'ai fait énormément de régimes et à chaque fois je me sous-estimais parce que je n'allais pas au bout de ces régimes. J'étais tout le temps dans la culpabilité et je n'avais pas intégrer que l'obésité était une maladie. J'en ai pris conscience il y a quelques temps", avoue-t-elle.

"L' obésité est une bombe à retardement - Carole Bargier

Reste à supporter les jugements et préjugés de certains inconnus, parfois de certains proches et même de confrères médecins. Il s'agit parfois de simples regards, mais "pas forcément bienveillants". Et puis, Carole Bargier se souvient de cet épisode : une camarade d'école qui dit à son fils "ta maman est grosse". Il n'avait pas réagit. "Je lui ai dit 'effectivement, ta maman est grosse mais qu'est-ce qu'elle est belle et gentille aussi !''" Une discrimination envers les personnes de forte corpulence et un manque de considération pour cette maladie, c'est ce que regrette l'infirmière. Pour elle, l'obésité n'est pas assez traitée comme un vrai problème de santé publique. "Je pense qu'il y a un gros travail à faire. On meurt plus aujourd'hui, dans des accidents de la route que d'obésité. Mais le problème, c'est que l'obésité est une bombe à retardement et les conséquences se voient dans le temps, à long terme", prévient-elle.