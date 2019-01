Journée exceptionnelle du don du sang en Normandie

Caen, France

Seulement 4,5% de Français en âge de donner participent au don du sang, selon Nathalie Callé, docteur en charge de l'organisation des collectes à Caen. Un chiffre insuffisant, même si les stocks sont stables.

Pour attirer plus de donneurs et maintenir à niveau les réserves en produits sanguins, l'Établissement Français du Sang organise une journée exceptionnelle de mobilisation et de sensibilisation en Normandie. "On n'est pas à l'abri d'un épisode neigeux qui paralyserait la collecte. De plus la grippe commence à arriver donc nos donneurs réguliers vont moins donner leur sang. D'où cet appel à se mobiliser pour répondre aux besoins sans difficulté dans les jours à venir" explique Nathalie Callé.

Les maisons du don sont exceptionnellement ouvertes ce samedi de 8 h à 18 h à Caen, Rouen, Cherbourg et le Havre.