Journée internationale de l'épilepsie : "Je suis jugée, je suis regardée" témoigne Sabrina à Nancy

L'épilepsie n'est pas ce que vous croyez, bousculons les préjugés : c'est la thématique retenue cette année pour la journée internationale de l'épilepsie , qui se tient dans plus de 140 pays. L'épilepsie, maladie mal connue qui véhicule souvent des idées reçues comme : les crises sont toujours impressionnantes, on peut avaler sa langue ou encore c'est une maladie mentale.

L'épilepsie est en fait une maladie neurologique chronique, causée par un dysfonctionnement soudain de l'activité électrique du cerveau. Elle se caractérise par des crises, le plus souvent brèves, imprévisibles et d'intensité variable.

Une maladie dont souffre Sabrina Wentzinger depuis 2014 à cause d'une malformation cérébrale. Cette Nancéienne de 39 ans est aujourd'hui correspondante d' Epilepsie France en Meurthe-et-Moselle, une association de patients.

Difficile d'en parler autour de soi

Elle-même ressent des signes annonciateurs d'une crise - ce qui n'est pas le cas de tous les malades - sa jambe gauche s'endort. Dans ce cas, Sabrina Wentzinger se met à l'abri des dangers et peut s'asseoir par terre. Pas simple si la crise survient en public : "Ça m'est arrivé dans un magasin, j'étais avec une amie qui connaît ma pathologie. Mais les gens autour ne comprenaient pas. Pourquoi vous n'aidez pas cette personne-là ? C'est de la non-assistance à personne en danger ! Mon amie a dit : ne vous inquiétez pas, c'est de l'épilepsie. Et moi, pendant ce temps-là, j'entends tout ça et c'est encore plus anxiogène. Non seulement, je suis jugée, je suis regardée et en plus, mon amie qui est là pour m'aider et qui connaît les gestes, est jugée elle aussi".

"Vais-je réussir à élever mon enfant ?"

Des difficultés également dans le cadre professionnel. Sabrina a été mise en invalidité puis licenciée en 2017. "Lorsque je travaillais, je ne perdais plus connaissance mais j'avais encore ces gestes involontaires. Un jour, je me suis cognée contre l'ordinateur, j'ai saigné du nez et mon patron était en panique totale. J'avais beau lui dire, ça va aller. A chaque fois, c'était un automatisme, il disait : vous êtes sur un lieu de travail. Les pompiers venaient, m'embarquaient et il n'y avait plus de secrétaire pour s'occuper du téléphone ! Mon patron avait du mal à gérer ça et m'a dit : il faut que vous soyez en invalidité parce que j'ai besoin d'une secrétaire qui soit là à temps plein et pas que de temps en temps."

"Je me suis dit : est-ce que je vais réussir à élever mon enfant ?" explique aussi cette maman d'une fille de 12 ans. "Elle avait 3 ans et demi, je lui ai appris rapidement à prendre le téléphone et appeler papy. Vous imaginez expliquer à un enfant que sa maman perd connaissance ? Elle est devenue beaucoup plus touchée par tout ce qui est handicap. Là dessus, je me suis inquiétée mais aujourd'hui, c'est une vraie fierté. Ça ne l'a pas handicapée, elle !"