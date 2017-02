Journée internationale des maladies rares : un village éphémère installé place Darcy

Un village éphémère s'est installé place Darcy à Dijon ce mardi, à l'occasion de la journée internationale des maladies rares. Une journée pour sensibiliser le public et les autorités sanitaires et scientifiques aux défis à relever.

C'est chaque année fin février que se déroule la journée internationale des maladies rares. Ce 28 février, Dijon relaie l'opération place Darcy, avec un village éphémère installé place Darcy de 14 à 20H. Objectif : sensibiliser et informer le public comme les autorités sanitaires et scientifiques des défis à relever.

Plus de 8000 maladies rares différentes

Des maladies rares d'origine génétique, souvent méconnues et donc mal identifiées par le grand public. Cette journée c'est donc l'occasion de réunir les associations de ces maladies rares et le service génétique du CHU de Dijon, pour informer et renseigner avec des ateliers pour mieux connaitre les handicaps liés à ces maladies.

Et en pleines vacances scolaires, le rendez--vous connait une belle affluence.

Un atelier pour apprendre à écrire son nom en braille sur le village éphémère place Darcy à Dijon pour la journée des maladies rares © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Une table-ronde est organisée en fin de journée salle Devosge , sur le thème de la prise en charge de ces maladies à l'avenir. C'est de 18 à 20H . L'entrée est gratuite, ça se passe salle Devosge à Dijon.